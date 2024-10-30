En ödlek burçlar hangileri? Bu burçlar her şeyden korkuyor!

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Balık

Diğer bir korkak burç ise Balık. Duygusal ve hayalperest yapıları onları bazı durumlarda gerçeklikten kaçmaya yönlendirebilir. Belirsizlik ve değişim Balık burcunu korkutabilir bu nedenle alıştıkları konfor alanından çıkmakta zorlanırlar. Korkaklık bu burçların sezgisel doğaları ve derin duygusal yapılarıyla birleştiğinde, onları yeni deneyimlere karşı daha temkinli hale getirebilir.