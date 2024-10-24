24 Ekim 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bazı kusur olarak gördüğünüz ya da eksik gördüğünüz noktalarınızı iyileştirmeye gitmek sizin açınızdan verimli bir süreç doğurabilir.

ASLAN Zamanınızı verimli geçirmeye de gönüllü olacağınız bugünlerde bir çok insan fikir ve entelektüelliğinizden faydalanmak isteyecektir.

BAŞAK İkili ilişkilerde sabrın önemli olacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Partneriniz bir anda sizin istediğiniz gibi olmayabilir, sabırla süreci atlatırsanız istediğinizin gerçekleşecektir.

TERAZİ Mesleki konularda kişilerle anlaşmakta problem çekebilirsiniz ancak yine de sabırlı ve temkinli olursanız kazananın siz olacağı bir süreçten geçiyorsunuz.