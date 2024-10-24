SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

24 Ekim 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

24 Ekim 2024 Perşembe günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Aşk hayatınızda ilişkinizi daha iyi bir noktaya taşımak için atacağınız adımlar doğrultusunda kendinizi daha verimli hissedebilirsiniz. İşte 24 Ekim 2024 Perşembe günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 09:43 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 09:43
24 Ekim 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde güzel ve önemli aşamalar kat edebilir, sosyalliğinizle ön plana çıkabilirsiniz.

BOĞA

Son zamanlarda aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanması enerjinizi yükseltebilir, geleceğe umutla bakmanıza vesile olabilir.

İKİZLER

Bugünlerde özellikle yalnız olan İkizler yalnızlıklarını gidermek açısından partner adaylarına şans vererek tanımayı denemeliler.

24 Ekim 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Bazı kusur olarak gördüğünüz ya da eksik gördüğünüz noktalarınızı iyileştirmeye gitmek sizin açınızdan verimli bir süreç doğurabilir.

ASLAN

Zamanınızı verimli geçirmeye de gönüllü olacağınız bugünlerde bir çok insan fikir ve entelektüelliğinizden faydalanmak isteyecektir.

BAŞAK

İkili ilişkilerde sabrın önemli olacağı bir süreçten geçiyorsunuz.

Partneriniz bir anda sizin istediğiniz gibi olmayabilir, sabırla süreci atlatırsanız istediğinizin gerçekleşecektir.

TERAZİ

Mesleki konularda kişilerle anlaşmakta problem çekebilirsiniz ancak yine de sabırlı ve temkinli olursanız kazananın siz olacağı bir süreçten geçiyorsunuz.

AKREP

İkili ilişkilerde bağlanmaktan çekineceğiniz bir evreden geçmektesiniz. Bu konuda karşınızdakini etkilemek için çok çalışmanız gerekebilir.

24 Ekim 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY

Yapabilirliklerinizi görmek için size cesaret verecek.

İşinizde somut adımlar atabilmek için gerekli olan şartları bugünden edinmeye başlayabilirsiniz.

OĞLAK

Aşk hayatınızda ilişkinizi daha iyi bir noktaya taşımak için atacağınız adımlar doğrultusunda kendinizi daha verimli hissedebilirsiniz.

KOVA

Duygusal konularda radikal bir aksiyon almaya henüz kendinizi hazır hissetmeyebilirsiniz.

Kendinizi derin sohbetler içerisinde bulabilirsiniz.

BALIK

Zaman içerisinde süreci daha verimli götürmek isteyebilirsiniz.

Kendinizi bugünlerde fiziksel olarak yorgun hissedeceğiniz şartlar oluşabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmralı’nın kapıları 43 ay sonra açıldı! DEM’li Ömer Öcalan PKK elebaşı amcası Abdullah Öcalan ile görüştü... Manidar zamanlama
Son dakika: TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı! MİT PKK hedeflerini dümdüz etti... Operasyonlar aralıksız sürecek
TUSAŞ’a terör saldırısında öne çıkan 3 detay! | Karanlık güçler tetikte! Hain pusunun ardında kim var?
İntihar denildi istismar çıktı! Bakanlık Batman’daki 8 yaşındaki Şeyma için harekete geçti
Yenidoğan çetesi denetim sırasında hastaları saklamış! İğrenç diyaloglar otaya çıktı: 150-200 bin ciro yapacağız
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin yeni beki! Oosterwolde yerine gelecek
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için kazılan çukur görüntülendi!
İsrail yine Suriye’yi hedef aldı: Şam ve Humus’ta patlama! İran’a açık tehdit
Spor yazarları Galatasaray - Elfsborg maçını değerlendirdi! Amatörce bile değil
Son dakika: Ankara TUSAŞ’a zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe
Cehennemlik iblisin hesabı mahşere kaldı! FETÖ’nün Türk ekonomisine zararı 500 milyar doları aştı... MASAK haşhaşilerin tepesine çöktü
ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON AYARI | Masada hangi rakamlar konuşulacak? İşte artışa ilişkin önemli mesajlar
TUSAŞ’a terör saldırısının arkasında İsrail izi! ABD’den ikiyüzlü taziye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda çalışana 3 yevmiye! Nasıl hesaplama yapılıyor?
TUSAŞ çalışanı alçak saldırının ardından var gücüyle haykırdı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız
SON DAKİKA