23 Ekim 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Hassas olduğunuz konuların ortamlarda çok rahat konuşulabilmesinden rahatsızlık duyabilirsiniz. Her şeyi hızlandırmayı deneseniz de pek başarılı olamayabilirsiniz.

ASLAN Bugünlerde flört aşamasında olan Aslanlar partnerlerine karşı sade ve olumlu bir tutum sergileyerek gönlünü kazanmakta başarılı olabilirler.

BAŞAK Bugünlerde sosyal açıdan başka kişilerle iletişimde olmak size iyi gelebilir. Kendinizi duygusal ve sezgisel manada tam ve bütün hissedebilirsiniz.

TERAZİ Bugünlerde aşk ilişkilerinizde kendinizi tam adapte hissedemeyebilirsiniz. Kendinizi centilmen ad edebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz.