SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

23 Ekim 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Ekim 2024 Çarşamba günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde ikili ilişkilerinizde kendinizi enerjisel anlamda daha rahat hissedebilir partnerinizle doğal ve rahat bir uyum yakalayarak mutlu olabilirsiniz. İşte 23 Ekim 2024 Çarşamba günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:08 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:08
23 Ekim 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Güzel özelliklerinizin ön plana çıktığı, sevenlerinizin arttığı bir dönemden geçiyorsunuz.

İkili ilişkilerde partnerinizde aradığınız ciddiyeti bulamayabilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde ikili ilişkilerinizde kendinizi enerjisel anlamda daha rahat hissedebilir partnerinizle doğal ve rahat bir uyum yakalayarak mutlu olabilirsiniz.

İKİZLER

İsteklerinize adım adım ilerleyebilirsiniz ancak beklediğinizden yavaş gerçekleşebilir.

Sosyal konularda kendinizi kısıtlanmış hissetseniz de yeni çözümler üretebilirsiniz.

23 Ekim 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Hassas olduğunuz konuların ortamlarda çok rahat konuşulabilmesinden rahatsızlık duyabilirsiniz.

Her şeyi hızlandırmayı deneseniz de pek başarılı olamayabilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde flört aşamasında olan Aslanlar partnerlerine karşı sade ve olumlu bir tutum sergileyerek gönlünü kazanmakta başarılı olabilirler.

BAŞAK

Bugünlerde sosyal açıdan başka kişilerle iletişimde olmak size iyi gelebilir. Kendinizi duygusal ve sezgisel manada tam ve bütün hissedebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde aşk ilişkilerinizde kendinizi tam adapte hissedemeyebilirsiniz.

Kendinizi centilmen ad edebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz.

AKREP

İsteklerinizde net olmak sizler için iyi bir seçenek olacaktır.

Aşk hayatınızda sade davranışlar sergileyebilirseniz oldukça mutlu olabileceğiniz bir gündesiniz.

23 Ekim 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY

Aşk ilişkilerinizde partnerinizi yanlış anlamaktan kaynaklı duygusal problemler olabilir. Bir konu gündeme geldiğinde emin olmadan ani tepki vermemeye çalışın.

OĞLAK

Sorumluluklarınız yorgun hissetmenize neden olabilir. Sevecen halleriniz ve vefalı oluşunuz bazı kişiler açısından kullanılmaya müsait bir durum oluşturabilir.

KOVA

Duygusal olduğunuz konular tekrar gündeme gelebilir. Dikkatli olmanız gereken nokta kişiye verdiğiniz değeri ölçüp biçerek rasyonel bir değere oturtabilmeniz.

BALIK

Güleryüzünüz ile partnerinize kendisini iyi hissettirebilirsiniz.

Herkesi kendiniz gibi dost ya da herkesi düşman bilmeden dengede bir hal alabilmek önemli olacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışının kodları: Bu riski neden aldı?
Vahşet 4’lüsü! Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! 33 dakikada katlettiler
Türk Telekom
Vatandaşın cebinden Şevval Sam’a! Beklenen açıklama nihayet geldi! Açık açık dalga geçtiler! Hepsi dahilmiş
ÖZEL | Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi! Geri adım attı
10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza
Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan Putin’le görüşecek
Okan Buruk’tan dev sürpriz! İşte Galatasaray’ın Elfsborg maçı 11’i
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
CANLI | Hizbullah’tan misilleme geldi! Tel Aviv ve Hayfa’da siren sesleri
EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL’yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...
Bu detaylar sadece TAKVİM’de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma
FETÖ’cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...
TBMM’de komisyon kuruldu: Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak
Devlet Bahçeli’nin çağrısı Yunanistan’da yankılandı! Türk düşmanı Nikos Michailidis’ten provokatif çağrı!
SON DAKİKA