22 Ekim 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Kendinizi geliştirmek için uygun bir gün. Bazı eksikleriniz eleştirilebilir, bu süreçte vereceğiniz tepkiler fazla olabilir. Dengeyi kurmanız önemli olacak.

OĞLAK Dişil yönünüzü ön plana çıkartabilirsiniz. Cinsiyet fark etmeksizin biraz pasifte kalabilir ya da olaylara aksiyon almadığınız bir çerçeveden bakabilirsiniz.

KOVA Aşk ve iş hayatınızdaki olaylar sizin lehinize gelişerek ümit verecektir. Partneriniz ya da partner adayınızla ilişkiniz daha sıcak ve sağlıklı bir hal alabilir.

BALIK Onun ilgisini kendi bünyenizde hissettiğiniz taktirde daha mutlu olacaksınız bu yüzden de bugün uyumlu bir tutum sergilemeyi tercih edebilirsiniz.