En utangaç burçlar hangileri? Aynaya bile bakamıyorlar!

(Takvim Foto Arşiv)
Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)
Terazi burcu sosyal ilişkilerde uyum arayan bir yapıya sahiptir. Ancak aşırı öz eleştiri ve başkalarının beklentilerini karşılama kaygısı onların utangaçlık hissetmelerine neden olabilir. Aynada gördükleriyle yüzleşmek yerine sosyal ortamlarda daha dışa dönük bir tutum sergileyebilirler.
(Takvim Foto Arşiv)
Balık (19 Şubat - 20 Mart)
Balık burçları hayalperest ve duygusal bir doğaya sahiptir. Kendilerini başkalarına ifade etmekte zorlanabilirler ve bu nedenle aynaya bakmak kendi iç dünyalarıyla yüzleşmelerini zorlaştırabilir. Duygusal yoğunlukları utangaçlıklarını artıran bir faktördür.