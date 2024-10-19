SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

19 Ekim 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

19 Ekim 2024 Cumartesi günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Aynı hataları tekrar yapmamak için dikkatli olmalısınız. Bilmek ya da fark etmek tek başına yeterli olmayabilir. Dostunuzu düşmanınızı iyi belirlemelisiniz. İşte 19 Ekim 2024 Cumartesi günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 09:59 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 09:59
19 Ekim 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Dua etmek ya da yeniden başlamaya heves göstermek size iyi gelecektir. Maddi anlamda bereket ile alakalı da problemler yaşayabilirsiniz.

BOĞA

Maddi konularda hata yaptığınız noktaları görebilir, öz eleştiride bulunabilirsiniz.

Maddi hatalarınızı bilerek hareket etmeniz önemli olacak.

İKİZLER

Mesleki konularda cinsiyetçi rekabetten uzak kalarak karşı cinsle de etkileşim içinde bulunmanız yeniliğe bakabilmenize vesile olacaktır.

19 Ekim 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Durağan, karamsar ve olumsuz düşüncelerle dolu bir süreçten geçebilirsiniz. Derin düşünmenin size iyi gelmediği noktadasınız.

ASLAN

Aynı hataları tekrar yapmamak için dikkatli olmalısınız.

Bilmek ya da fark etmek tek başına yeterli olmayabilir. Dostunuzu düşmanınızı iyi belirlemelisiniz.

BAŞAK

Karşı cinsle fikir alışverişi yapmak için oldukça uygun bir gün. Size kusur gibi gelen yönlerinizle yüzleşebilir karşınızdakinden destek alabilirsiniz.

TERAZİ

Dua ettiğiniz ve maneviyatınızı yükselttiğiniz bir günde olabilirsiniz. Miras veya tazminat gibi davalarınız varsa kendinizi bu noktada yorgun hissedebilirsiniz.

AKREP

İnzivaya çekilmeli, ne istediğinize odaklanmalısınız.

Planlarınızı yerine getirmediğiniz taktirde kendi kendinizi olanla alakalı suçlama potansiyeliniz var.

19 Ekim 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY

Bu aralar hakkınızda karşınıza çıkabilecek çeşitli dedikodular olabilir. Bu olaylar hayatınızda radikal kararlar alabilmeniz için önemli olacak.

OĞLAK

Aile içerisinde oluşabilecek bir takım olumsuzluklar sizi tedirgin edebilir.

Çözülemez bir probleminiz yok, sadece sıkı bir planlama yeterli olacaktır.

KOVA

Aksiyon alma noktasında akıllıca ilerlemelisiniz.

Bir süredir beklediğiniz kariyer fırsatları elinize geçmek üzere.Hayatta öğrenmeniz gereken dersleri analiz etmelisiniz.

BALIK

Maddi problemlerin de üstüne gelmesi ile beraber kendinizi zorluk içerisinde hissedebilirsiniz.

İlerleyen günlerde bu problemler çözülecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u kabul ediyor
Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi
Yenidoğan çetesinin teyze kod adlı hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu’ndan kan donduran sözler: Zaten ölecekti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan bölgesel savaş uyarısı: İsrail İran’ı savaşın içine çekmeye çalışıyor | Erakçi’den hazırız mesajı!
Jose Mourinho’dan farklı 11! Samsun maçında o yıldızlar sahada
Yenidoğan çetesine tepkiler çığ gibi: Diplomaları iptal edilsin mal varlıklarına el konulsun
Yenidoğan soruşturmasının kilit ismi Malik Türkay Esin konuştu: Korku filmi gibi! | Süreç nasıl başladı
Osayi’den flaş Galatasaray ve Batshuayi sözleri!
CANLI | ABD’den İran’a saldırı mesajı! Yahya Sinwar’ın otopsisini yapan doktor anlattı! Netanyahu’nun evine füze
Galatasaray Antalyaspor deplasmanında! Okan Buruk’tan sürpriz 11 tercihi
Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı! Kız kardeşi yürekleri dağladı: Ne olursun kalk abim
Köfteci Yusuf’un domuz eti yüzsüzlüğü: Bizim özür dilememizi bekledi! Sosyal medyada kime ne teklif edildi?
NATO savaşa hazırlanıyor: Simülasyon yapıldı tüm detaylar konuşuldu! ABD’li generalden özel tavsiye
CHP’nin Şevval Sam çarkı! Milyonlar böyle çarçur ediliyor
Engelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği: İşte son başvuru tarihi! | İŞKUR hibe desteği
SON DAKİKA