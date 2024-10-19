19 Ekim 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Durağan, karamsar ve olumsuz düşüncelerle dolu bir süreçten geçebilirsiniz. Derin düşünmenin size iyi gelmediği noktadasınız.

ASLAN Aynı hataları tekrar yapmamak için dikkatli olmalısınız. Bilmek ya da fark etmek tek başına yeterli olmayabilir. Dostunuzu düşmanınızı iyi belirlemelisiniz.

BAŞAK Karşı cinsle fikir alışverişi yapmak için oldukça uygun bir gün. Size kusur gibi gelen yönlerinizle yüzleşebilir karşınızdakinden destek alabilirsiniz.

TERAZİ Dua ettiğiniz ve maneviyatınızı yükselttiğiniz bir günde olabilirsiniz. Miras veya tazminat gibi davalarınız varsa kendinizi bu noktada yorgun hissedebilirsiniz.