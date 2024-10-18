18 Ekim 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Kendinizi korumaya almak ya da evinizle ilgilenmek için uygun bir gündesiniz. Topraklanma, yürüyüş gibi rahatlatıcı etkinlikler gerçekleştirebilirsiniz.

OĞLAK Son zamanlarda hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmemesi ya da tam ulaştım derken ulaşamamış olmanız sizi gergin hale getirebilir.

KOVA Kendinizi güçlü hissedeceğiniz, bu gücünüzle başkalarına da yardımcı olup taktir toplayabileceğiniz bir gündesiniz.

BALIK Haklı olduğunuz konularda kendinizi savunmak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz.

Zamanlama hususunda kendinizle yarışacağınız işlerinizin birikmiş olabileceği bir gün.