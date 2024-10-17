17 Ekim 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İş konularında sizin önderliğinizin istendiği olay ve durumlar yaşanabilir.

Kendinizi daha verimli hissedebilmek için göstereceğiniz çaba sizi daha iyi yerlere taşıyabilir.

Nezaketinizi koruduğunuzda herhangi bir sakınca olmayacaktır.

AKREP

Son zamanlarda hayatınızı yeniden yapılandıracak herhangi bir konuda harekete geçme cesareti size daha da güçlü ve iradeli hissettirecektir.