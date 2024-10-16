16 Ekim 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Duygusal açıdan kendinizi her ne kadar verimli hissetseniz de fazla düşünmek, hareket almak noktasında size engel teşkil edebiliyor.

OĞLAK İmkanınız varsa küçük bir tatil size iyi gelip enerjinizi dengeleyecektir. Kendinizle vakit geçirmek ve kendinizi anlamaya çalışmak için uygun bir gün.

KOVA Son zamanlarda aklınızı dağınık hissedebilirsiniz. Çalışmak istemeyebilir, günü sosyal geçirmek isteyebilirsiniz. Kendinize biraz zaman tanıyın.

BALIK Hareketli ve enerjik hissedeceğiniz bir gündesiniz.

Sağlıklı düşünme ve aksiyon almak için uygun bir gün. Kişisel gelişime de yönelebilirsiniz.