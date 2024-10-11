11 Ekim 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Bu yüzden alternatif yollar için iyi düşünmeyi göze almanız gerekmekte.

Kendinizi daha verimli hissedebilmek isteseniz de yorgunluğunuz ön plana çıkabilir.

BALIK

Bir süreç başlatmak için uygun bir gün olsa da akılcı düşünmekte fayda var.