PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

12 Ekim 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

12 Ekim 2024 Cumartesi günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde maddi ve işle alakalı konularda çözümü sadece kendinizde aramak yerine takım çalışmasını kabul etmeniz yararlı olacaktır. İşte 12 Ekim 2024 Cumartesi günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 10:17 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 10:17
12 Ekim 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Son zamanlarda araştırma yapmak, bilgi ve veri toplamak ayrıca duygularınızı da takip etmek için oldukça uygun bir gün.

BOĞA

Bugünlerde maddi ve işle alakalı konularda çözümü sadece kendinizde aramak yerine takım çalışmasını kabul etmeniz yararlı olacaktır.

İKİZLER

Zamanınızın büyük bir çoğunluğunu bitenleri atmak, eski eşyalarınızı bırakmak gibi konularla ilgilenerek geçirebilirsiniz.

12 Ekim 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Bir süredir yapmak istediğiniz fakat ertelediğiniz şeyleri yapmak için de uygun. Niyet edip beklettiğiniz her konuda açılım sağlayabilirsiniz.

ASLAN

İş yerinizdeki problemlerinizin çözümü noktasında başka insanların da fikirlerini kabul edebilmek hayatınızı çok daha kolaylaştıracaktır.

BAŞAK

Bugün kendinizi daha bütünsel hissedebilir.

Mantık ve manevi yönünüzün ortak paydaya geldiğini görebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde kendi işleriniz konusunda hak aramanız anlaşılabilir bir durum olsa da başkaları yerine de inisiyatif almamaya dikkat edin.

AKREP

Bu aralar bitirmeniz gereken işlerinizi, yarım kalan konuları tamamlamak için oldukça uygun bir gündesiniz. Çevrenizin desteğini her zaman göreceksiniz.

12 Ekim 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY

Bu bahar aylarında çalışma ortamı ya da evinizde yapmak istediğiniz değişiklikleri yapmak için oldukça uygun bir dönem.

OĞLAK

İlişkisel problemlerinizin çözümünde aktif rol üstlenebilirsiniz.

Biten sözleşmelerinizi yenilemek, finansal atılımlar için uygun bir gün.

KOVA

Cesaretinizin artması ile beraber kendinizi daha atılgan hissedebilirsiniz.

Bu atılganlık iş yerinizde hak arama savaşına dönüşmeden dengeyi bulmanızda fayda var.

BALIK

Kendinizi verimli ve düşünceli hissedeceğiniz bugünlerde başkalarına da faydanız dokunabilir.

Bu hal sizi daha keyifli yaparken mesleki konularda başarı getirebilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Siyasette gündem değişti! Bölücülük yapmayın mesajı.... DEM Parti ne yapacak?
Sur cinayetlerinde sır telefonlar... İkbal Uzuner’in telefonu çözüldü! Emniyet diğerlerinin peşine düştü: Satanist ayin mi?
Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara video mesaj: Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz
Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi | Özellikleri neler? Türkiye kaç tane alacak?
ÖZEL | Beşiktaş’a sürpriz sol bek! Friedel vatandaşını getiriyor
Lübnan’dan İsrail’e füze yağmuru! Gazze’de Filistinlilere göç dayatması
ÖZEL | Galatasaray’dan flaş hamle! Ocak’ta Aslan olacak
Küçük kız çocuğunu yayın esnasında taciz etmişti! YouTuber Gökben Duman tutuklandı
Sussex Dükü Harry ile Meghan Markle boşandı mı? Prenses Diana’nın ayrılık elbisesi ile boy gösterdi
HAVA DURUMU | Kış kapıya geldi dayandı! Tarih verildi! Sıcaklık düşecek! İstanbul için kritik uyarı
’Tık’ peşinde koşmaya devam: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat TAKVİM’e konuştu!
CHP’li İBB’den 452 milyonluk yağma! Ekrem İmamoğlu’nun 2023 karnesi denetim raporuna yansıdı
IMF’den çarpıcı Türkiye değerlendirmesi: Enflasyon daha da düşecek | Dikkat çeken büyüme tahmin verileri
A Milli Takım Karadağ’ı devirdi! Spor yazarları maçı yorumladı: Montella ateşin içine attı! Arda’ya övgü dolu sözler
Savunma sanayine dev kaynak| Milli projelere millet desteği! Kim ne kadar ödeyecek? Ne zaman yürürlüğe girecek?
SON DAKİKA