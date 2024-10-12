12 Ekim 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bir süredir yapmak istediğiniz fakat ertelediğiniz şeyleri yapmak için de uygun. Niyet edip beklettiğiniz her konuda açılım sağlayabilirsiniz.

ASLAN İş yerinizdeki problemlerinizin çözümü noktasında başka insanların da fikirlerini kabul edebilmek hayatınızı çok daha kolaylaştıracaktır.

BAŞAK Bugün kendinizi daha bütünsel hissedebilir. Mantık ve manevi yönünüzün ortak paydaya geldiğini görebilirsiniz.

TERAZİ Bugünlerde kendi işleriniz konusunda hak aramanız anlaşılabilir bir durum olsa da başkaları yerine de inisiyatif almamaya dikkat edin.