10 Ekim 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Kendinizi duygusal ve romantik hissettiğiniz bugünlerde eski anılarınız canlanabilir bilhassa eski partnere özlem duyulabilir.

ASLAN Kendinizi bir şeyler yapmaya zorlamaya meyilli olacağınız bir gündesiniz. Mesleki konularda kendinize dinlenmek hatta eğlenmek için zaman ayırmayı ihmal etmeyin.

BAŞAK Aşk hayatınızla alakalı olarak aksiyonlar almak isteyebilirsiniz. Mesleki konularda başarılı olabilmek adına gösterdiğiniz çaba sonunda taktir görecek.

TERAZİ İkili ilişkilerde karşı tarafa kendini ifade etmesi için şans tanımanız gereken bit gündesiniz. İlişkiniz bu dönemde daha çok empati ve anlayış isteyebilir.