28 Eylül 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde sizden yardım ya da destek talep eden sevdikleriniz ya da başka insanlar olacaktır. Çevrenize destek konusunda oldukça bonkörsünüz.

ASLAN Bir yere yetişemeyeceğinizi düşünürken son saniyede yetişebilir ya da işinizi yaparken farklı anlamlı pozitif olay ve durumlarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK Bugünlerde öğrenme hakkınızın dahi kısıtlandığını hissedebilirsiniz. Sakin bir şekilde sorunu halledin. Yüksek enerjiniz çevreniz için efektif olacak.

TERAZİ Çevrenizle olan ilişkilerinizde kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Partnerinizden de gelebilecek bir problem gergin hissetmenize sebep olabilir.