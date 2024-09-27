27 Eylül 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde kendi değerinizi görmek için bilinçli bir çabaya ihtiyacınız var. Etrafınızı besliyor ve büyütüyor, herkese yardım ediyorsunuz.

ASLAN Aşk hayatınıza çıkarcı yaklaşmak yerine gerçek duygularınızı ortaya koymanızda fayda var. Partnerinizi pişman etmek yerine hataları konuşun.

BAŞAK Eğer bir mülakat ya da sınav sürecinde iseniz verdiğiniz emek oranında iyi ve kaliteli bir süreç ve eğitim dönemi geçirebilirsiniz. Başarılı olacaksınız.

TERAZİ Son zamanlarda çevrenize davranışlarınızda iyileşme görülebilir. Durup dengeyi nasıl kurmak istediğinize dair düşünmeye ihtiyacınız var.