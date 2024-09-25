25 Eylül 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Karamsar olduğunuz bazı konularda ilham alabilir ya da başkalarının desteğini görerek umutlanabilirsiniz.

Almak kadar bırakmanın da önemli olduğu bir süreç olacak.

KOVA

Bırakmaya ne kadar hevesli ve bırakmakla ne kadar barışık iseniz almak noktasında da o derece bereketli ve başarılı yeni gelişmeler hayatınıza akacaktır.