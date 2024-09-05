5 Eylül 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bugünlerde stalk ya da ihtiyacınız olan bilgileri toplamak hususunda yapacağınız açılımlar beklediğinizden daha hızlı başarıya ulaşabilir.

OĞLAK Karşıt burcunuzdaki Mars, insanlarla birebir düzeyde başa çıkma konusunda sizi oldukça acımasız yapabilir. Bu, sahip olunması yararlı bir özelliktir ancak bunun uğruna acımasız olmayın.

KOVA Bazı maddi isteklerinizin size hızlı ulaşması keyfinizi yerine getirebilir. Kariyer konusunda da şanslı bir gün geçirebilirsiniz.

BALIK Bu aralar aşk konusunda ilişkinizi yürütmek için çaba göstermek yerine bireyselliğinizi ön plana çıkartmayı tercih edebilirsiniz.