5 Eylül 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Sosyal olarak kendinizi çok güvende ve özgüvenli hissederek etrafınıza ışık saçabilirsiniz. Aşk konusunda beklediğiniz haberler gelebilir.
KOÇ
Sosyal olarak kendinizi çok güvende ve özgüvenli hissederek etrafınıza ışık saçabilirsiniz. Aşk konusunda beklediğiniz haberler gelebilir.
BOĞA
Son zamanlarda gezme ve yeni şeyler keşfetmek konusunda yapacağınız açılım ya da planların başarı ile sonuçlanacağı bir gündesiniz.
İKİZLER
Sosyal konularda arkadaşlarınızla vakit geçirmeyi tercih edebilir ancak bu süreci üçüncü şahısları araştırma odaklı kullanmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ
Aşk konusunda bilhassa bekar olan Yengeç'ler kısmetlerine şans verebilirler.
Aşk özellikle de sevilme potansiyeliniz oldukça yüksek.
ASLAN
Bugünlerde hediye alabilir ve hem maddi hem manevi açıdan olan konularda değer ve değerli hissedebilirsiniz.
Enerjiniz artabilir.
BAŞAK
Kariyer konularında eski azminizi bugünlerde yakalayamamak sizi biraz tedirgin edebilir. Ancak dengeyi kurabilmek önemli olacaktır.
TERAZİ
Sevilme hissinin tadını çıkartabileceğiniz durum ve şartlar hayatınızda oluşacak.
Kariyer konusunda isteksizlik yaşayarak kendinizden emin olamayabilirsiniz.
AKREP
Sevgi konularında oldukça mutlu olabileceğiniz bir gündesiniz. Tedirgin adımlar atmak yerine hazır olana kadar beklemenizde fayda var.
YAY
Bugünlerde stalk ya da ihtiyacınız olan bilgileri toplamak hususunda yapacağınız açılımlar beklediğinizden daha hızlı başarıya ulaşabilir.
OĞLAK
Karşıt burcunuzdaki Mars, insanlarla birebir düzeyde başa çıkma konusunda sizi oldukça acımasız yapabilir. Bu, sahip olunması yararlı bir özelliktir ancak bunun uğruna acımasız olmayın.
KOVA
Bazı maddi isteklerinizin size hızlı ulaşması keyfinizi yerine getirebilir. Kariyer konusunda da şanslı bir gün geçirebilirsiniz.
BALIK
Bu aralar aşk konusunda ilişkinizi yürütmek için çaba göstermek yerine bireyselliğinizi ön plana çıkartmayı tercih edebilirsiniz.