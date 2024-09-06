6 Eylül 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Aşk hayatınızla alakalı olarak uzun zamandır istediğiniz bazı şeyler gerçekleşebilir ayrıca hayattan beklentilerinizin de artabileceği bir gün.

ASLAN Bilhassa kariyer bağlamında önünüzü açabilecek kişilerden olumlu yanıtlar aldığınızı görmek kuruntularınızı absorbe edebilir.

BAŞAK Yurt dışı ya da şehir dışından gelecek bazı haberler ile keyfiniz yerine gelebilir. Böylelikle daha özgüvenli ve ilgili adımları işinizde atma fırsatı yakalayabilirsiniz.

TERAZİ Duygusal açıdan kendini iyi hissedeceğiniz ancak diğer günlere nazaran enerjinizin düşeceği durgun olacağını bir gündesiniz.