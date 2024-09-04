4 Eylül 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Sosyal yaşantınızda iç içe bulunduğunuz konular geçmişe göre değişkenlik gösterebilir ancak çoğu zaman bu değişkenlik sizin hayrınıza olacak.

ASLAN Sağlık konusunda operasyon düşünüyorsanız bugünler sizler için uygun. Ayrıca mesleki ya da kariyer konularında da önünüzün açık olduğunu göreceksiniz.

BAŞAK Sağlık konusunda temkinli olmayı ve gününüze orta derecede egzersiz eklemeyi ihmal etmezseniz kendinizi çok dinç hissedeceksiniz.

TERAZİ Ailenizle geçireceğiniz bir gün olursa çok daha fazla verim alabilirsiniz. Karamsar olmayı bir kenara bıraktığınız ve enerjinizin yükseldiği bir gündesiniz.