3 Eylül 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bu aralar kariyerinizde önünüz açık olsa da kendi düşüncelerinizle kendinizi sabote edebilme potansiyeliniz var.

ASLAN Kendinizi daha verimli bir çalışma hayatı içerisinde bulmak için azimli olmalı ve ruhsal anlamda birilerini geçmek için hırs etmeden ilerlemelisiniz.

BAŞAK Duygusal davranışlar sergileyebilir ve sakin bir gün benimseyebilirsiniz. Kendinizi herkesle iyi geçinen bir halde görmek sizi bile şaşırtabilir.

TERAZİ Zorlayıcı olsa bile geçmişinizle barışmak ve geçmiş olduğunu kabullenmek karşınızda yeni farkındalıkların açılmasına vesile olacak.