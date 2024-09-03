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3 Eylül 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

3 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Duygusal açıdan kendinizi hazır hissetmediğiniz aksiyonlar almamaya çalışın. Özellikle aşk hayatınızda bazı konular karambole gelebilir. İşte 3 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 10:07 Güncelleme 03 Eylül 2024, 10:11
3 Eylül 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bu aralar etrafınızdaki sizi baskın karakterli tanımış kişiler bu hallerinize ve sakin yüzünüze şaşırıp alışmakta problem çekebilirler.

BOĞA

Mesleki konularda enerjik olacağınız ve yeni ilhamlara da açık olacağınız bir gündesiniz.

Bugünlerde hırslı olmamaya dikkat edin.

İKİZLER

Duygusal açıdan kendinizi hazır hissetmediğiniz aksiyonlar almamaya çalışın. Özellikle aşk hayatınızda bazı konular karambole gelebilir.

YENGEÇ

Bu aralar kariyerinizde önünüz açık olsa da kendi düşüncelerinizle kendinizi sabote edebilme potansiyeliniz var.

ASLAN

Kendinizi daha verimli bir çalışma hayatı içerisinde bulmak için azimli olmalı ve ruhsal anlamda birilerini geçmek için hırs etmeden ilerlemelisiniz.

BAŞAK

Duygusal davranışlar sergileyebilir ve sakin bir gün benimseyebilirsiniz.

Kendinizi herkesle iyi geçinen bir halde görmek sizi bile şaşırtabilir.

TERAZİ

Zorlayıcı olsa bile geçmişinizle barışmak ve geçmiş olduğunu kabullenmek karşınızda yeni farkındalıkların açılmasına vesile olacak.

AKREP

Bugünlerde aynı konu ya da planı defalarca kez düşünüp üstünden geçip mükemmeli yakalamaya çalışabilirsiniz.

Sağlıklı bir gün.

YAY

Duygusal olduğunuzu hissettiğinizde sakince karar almak için süre istemekten çekinmeyin ancak muhakkak cümlelerinize açık ve net olmaya özen göstermelisiniz.

OĞLAK

Aşk hayatınızdaki belirsizliklerin çözüldüğünü görerek rahatlama fırsatı yakalayabilirsiniz.

Nostalji konuları bugünlerde sizler için de gündemde olabilir.

KOVA

Hayatta mükemmel diye bir şey olmadığı için gün sonunda moraliniz bozulabilir.

Elinizden gelenin en iyisini yapın yeterli. Çevrenizdekilerin takdirini alacaksınız.

BALIK

Çocukluğunuz veya eski konular aklınıza takılarak gün içerisinde sizi meşgul edebilirler.

Bugünlerde evrene direnmemeye çalışın.

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