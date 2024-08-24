24 Ağustos 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Özellikle mesleki konularda fikir danıştığınız kişilere dikkat etmenizde fayda var. Maddi kararlara dikkat edin. Zararlı çıkabilirsiniz.

Duygularınızın ve titreşiminizin yoğunluğu artacak ancak güven arayışı içerisinde olabilirsiniz. Bilhassa aşk konusunda temkinli olun.

Aile ilişkilerinizde karar almak noktasında başarılı olabilirsiniz. Sorunlarınızın çözülebilir olduğunu görerek akşam saatlerinde rahatlayabilirsiniz.

Maddi ve manevi fırsatlar ayağınıza kadar gelecektir.

Kendinizi olumlu hissettiğiniz bugünlerde aşk hayatınızdaki gelişmeleri daha hızlı kendinize çekebilirsiniz.

AKREP

Daha olumlu düşünmeyi hayatınızın bir parçası haline getirebilirseniz mesleki yükselme de söz konusu.