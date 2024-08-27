27 Ağustos 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ayrıca bilakis aşk konularında şanslı ve ne istediğinizi bileceğiniz bir günde olacaksınız.

OĞLAK Son zamanlarda sosyal çevre hususunda yapıcı ve şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Var olan arkadaşlarınız da sizden çok ilgi bekleyebilir.

KOVA Bir süredir kendinizi içinize kapanık hissediyordunuz ancak bugün hiç çekinmeden yeni çevrelere girebilecek ve yeni arkadaşlıklar edinebileceksiniz.

BALIK İletişim yeteneklerinizin ön plana çıktığı, kendinizi ifade ettiğiniz bir gün olacak.

Harcamalarınızda abartılı olabilirsiniz.