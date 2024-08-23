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23 Ağustos 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Ağustos 2024 Cuma günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Özellikle işyerinizde çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Çalışma ortamınızda oluşacak gerginlikler sizin de ruh halinizi olumsuz yönde etkileyebilir. İşte 23 Ağustos 2024 Cuma günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 10:14 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 10:14
23 Ağustos 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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KOÇ

Son zamanlarda risk alarak başarıya gidebileceğiniz bir gündesiniz ayrıca başarısızlıklarınızı da yenilgi değil tecrübe olarak kabul etmelisiniz.

BOĞA

Sürdürülebilir olmasını istediğiniz konularda adım atmak için uygun bir gün. Ayrıca yine bir süredir sabrettiğiniz şeylerle alakalı yeni gelişmeler olabilir.

İKİZLER

Özellikle işyerinizde çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız.

Çalışma ortamınızda oluşacak gerginlikler sizin de ruh halinizi olumsuz yönde etkileyebilir.

YENGEÇ

Bazı istekleriniz partnerinizle ters düşmenize sebep olabilir ancak bilmelisiniz ki anlayış ve sevgi sizi içinde bulunacağınız her durumdan kurtaracaktır.

ASLAN

Aşk ilişkinizdeki dengeyi partnerinizin bozduğunu görmek sizi rahatsız etse de olaylara daha geniş çerçeveden bakabileceksiniz.

BAŞAK

Kendinizi hazır hissettiğiniz başarılara kalbinizi açma cesareti gösterin. Aynı zamanda ticaret ile uğraşan Başak'lar yeni gelir kapıları elde edebilirler.

TERAZİ

Yaratıcı ruhunuzun etkisini hissettirmesi girişimlerinizde yardımcı olacak.

İkili ilişkilerinizde sert tutum sergilemek yerine dinlemeye özen göstermelisiniz.

AKREP

Başarılarınız hususunda gerileme yaşamak istemiyorsanız etrafınınızdaki kişiler ile tartışmaktan kaçınmalısınız.

Gününüz enerjik geçebilir.

YAY

Duygularınız daha yoğun hissedilir olabilir. Bugünlerde stres odaklı sağlıksız beslenmeye karşı önleminizi almanız gerekmekte.

OĞLAK

İş yerinizde olabilecek bazı aksilikler neticesinde tüm sorumluluk size yüklenilebilir.

Alıngan olmamaya özen göstermelisiniz.

KOVA

İş hususunda başarılarınızın görmezden gelinmesi gerginleşmenize sebep olabilir ancak denemeye devam edin.

BALIK

Duygusal açıdan hazır olmadığınız konuşmalar içerisinde bulunmak zorunda kalabilirsiniz iş yerinizde rakiplerinizle tartışmaktan kaçınmalısınız.

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