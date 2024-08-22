22 Ağustos 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Son zamanlarda kendinizi zorlu bir süreçten çıkartmış dinleniyor olabilirsiniz. Bu dinlenme hali size huzursuzluk ve sıkıntı verebilir.

OĞLAK Güneş yarın burç değiştirdikten kısa bir süre sonra koşullar kolaylaşacak, bu yüzden her köşede kötü bir sürpriz varmış gibi davranmayı bırakın ve sadece iyi şeylerin olacağına inanmaya başlayın.

KOVA Aile içi anlaşmazlıkların bir parçası olmamaya dikkat edin. Sizden kaynaklı olmayan konularda saf tutmaya kendinizi zorunlu hissetmeyin.

BALIK Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen Balık'lar ya da çocuklarla işi olan Balık'lar bugünlerde çok şanslı ve enerjik hissedebilirler.