SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

12 Temmuz 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

12 Temmuz 2024 Cuma günlük burç yorumları... v Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde sosyal çevrenizle bir arada bulunabilir, hatta bazı konularda ortaklıklar sağlayabilirsiniz. İşte 12 Temmuz 2024 Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 09:40 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 09:40
12 Temmuz 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Duygusal konulara yönelirken, işlerinizde yeterince ilgi gösteremeyebilirsiniz.

İş hayatınızda prestij sahibi olmak isterken kontrolcü görünebilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde sosyal çevrenizle bir arada bulunabilir, hatta bazı konularda ortaklıklar sağlayabilirsiniz.

Ayrıca partneriniz tarafından kıskanılabilirsiniz.

İKİZLER

Kariyer ve iş konularında herhangi bir konuda yenilik istiyorsanız bu yeniliği başlatmak için oldukça uygun bir gündesiniz.

YENGEÇ

Bu aralar gelecek odaklı olabileceğiniz bir gündesiniz.

Geleceğinizi tasarlamak, planlama yapmak için uygun bir gün.

ASLAN

Herkese karşı şüpheci davranmamaya çalışın özellikle de partnerinize karşı haddinden fazla şüpheci olmayın, kavga zemini hazırlayabilir.

BAŞAK

Borçlarınızı bitirmek ve dışarıya bağımlılığınızı sonlandırabilirsiniz.

Ayrıca eğitim konularında da oldukça başarılı olabilirsiniz.

TERAZİ

Duygusal açıdan kendinize yeterli gelmeye odaklandığınız bugünlerde partnerinizin de iyi hissetmesi için elinizden geleni yapabilirsiniz.

AKREP

İş dengesini sağlayın ve kendinizi üstlerinize karşı verimli ifade edin. İkili ilişkiler konusunda konuşmalarınız farklı anlaşılabilir.

YAY

Bu aralar eğitim ya da size katkı sağlayacak herhangi bir konuda alacağınız kararlarda evrensel olarak destekleneceksiniz.

OĞLAK

Borçlarınızı ödeme planına sokmak için oldukça uygun bir gün. Sınıf ortamı ya da grup dersleri sizlere iyi gelecek dikkatinizi verimli yöne yönlendirecek.

KOVA

Aklınıza gelen bazı kariyer fikirlerinize arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz.

Bazı iş ya da eğitimleriniz için seyahat yapmanız gerekebilir.

BALIK

Bugünlerde aşk hayatınıza odaklanırken iş hayatınızdaki yakalayacağınız bazı fırsat ya da şansları bekletmeyi tercih edebilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
Başkan Erdoğan’dan NATO Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Türkiye İsrail’le işbirliğini onaylamayacak
Anadolu Ajansı
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Beşiktaş’ın istediği Angel Di Maria kararını verdi! Transferde dengeler değişebilir...
Pençe vuruldu kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarihi ilk kez açıkladı: Tüm alanı kontrol altına alacağız
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı! O bölgeler için alarm verildi
Elektrikte yeni dönem: Faturasını düzenli ödeyene güvence bedeli yok
Galatasaray’dan orta sahaya çifte hamle! Okan Buruk isimlerini verdi yönetim transferde bombaları patlatmak istiyor!
Gözler Başkan Erdoğan’da! NATO Zirvesinde liderlerle peş peşe kritik temaslar
Suriye’den Şam’a gideceğiz Esad’la görüşeceğiz diyen CHP’ye yalanlama | CHP’den ’pürüz çıktı’ itirafı
ABD Başkanı Joe Biden’dan bir gaf daha! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi kürsüye Putin olarak davet etti
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO’da dünyaya net mesaj! ’Suriye’ vurgusu ’İsrail’ uyarısı: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...
Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den flaş tarihi konferans açıklaması
SON DAKİKA