12 Temmuz 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bu aralar eğitim ya da size katkı sağlayacak herhangi bir konuda alacağınız kararlarda evrensel olarak destekleneceksiniz.

OĞLAK Borçlarınızı ödeme planına sokmak için oldukça uygun bir gün. Sınıf ortamı ya da grup dersleri sizlere iyi gelecek dikkatinizi verimli yöne yönlendirecek.

KOVA Aklınıza gelen bazı kariyer fikirlerinize arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz. Bazı iş ya da eğitimleriniz için seyahat yapmanız gerekebilir.

BALIK Bugünlerde aşk hayatınıza odaklanırken iş hayatınızdaki yakalayacağınız bazı fırsat ya da şansları bekletmeyi tercih edebilirsiniz.