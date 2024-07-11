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11 Temmuz 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

11 Temmuz 2024 Perşembe günlük burç yorumları... 11 Temmuz 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Aşk ilişkinizdeki dengenin sizin için ön planda olduğu bir gündesiniz. Burada dikkatli ve çözüm arayışı içinde olmanız prestijinizi destekleyecektir. İşte 11 Temmuz 2024 Perşembe günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 10:06 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 10:06
11 Temmuz 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Partnerinizle ters düşme ihtimaliniz söz konusu.

Çekiciliğinizin arttığı bu dönemde karşı cins sizinle tanışmak için çeşitli yollar deneyebilir.

BOĞA

Partnerinizden göreceğiniz sevgi sizi epey rahatlatacak.

Kendinizi affedilmiş hissetmek beraberinde tazelenme hissini de getirebilir.

İKİZLER

Bu aralar aşk hayatınızda oldukça başarılı olacağınız ve kırgınlıkların bittiği bir zaman dilimindesiniz. Şansınızda oldukça yüksek.

YENGEÇ

Tutkularınızın peşinden gidiyordunuz şimdilerde ise kendisini yalnız hisseden partnerinizin tepkisi ile şaşırarak çözümlemeye çalışabilirsiniz.

ASLAN

Aşk ve duygusal konularda oldukça şanslı olacağınız bir gündesiniz.

Yenilenmek ve duygusal açıdan güvende hissetmek size iyi gelecek.

BAŞAK

Olayların detayları yerine bütününü görmeyi deneyin.

Özellikle profesyonel hayatınızda bütünsel bir bakış açısı izlemeye çalışın.

TERAZİ

Bugünlerde karar vermeniz gerekecek.

Kararınız olumlu ya da olumsuz olsun bir an önce çözüme kavuşturmalı ve sürüncemedeki konularınızı çözmelisiniz.

AKREP

Gerek siz gerekse partneriniz ilişki konusunda daha fedakar olmayı tercih edecek böylelikle duygusal boşluklarınız giderilecek.

YAY

Aşk hayatınızda sorumluluk almaktan çekinmemeniz gereken süreç devam ediyor.

Partneriniz istikrarlı bir şekilde ilişkiyi bir adım ileri götürmek isteyebilir.

OĞLAK

İş ve aşk hayatınızda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

İnsanların iyi yönlerine odaklanın ve fazlaca eleştirel olmaktan kaçının.

KOVA

Aşk ilişkinizdeki dengenin sizin için ön planda olduğu bir gündesiniz.

Burada dikkatli ve çözüm arayışı içinde olmanız prestijinizi destekleyecektir.

BALIK

Aşk hayatınızda partneriniz kendisini sizin hayatınızda önemsiz gibi hissedebilir.

Mesleki konularda da gücünüzü yansıtma fırsatı yakalayabileceksiniz.

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