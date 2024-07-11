11 Temmuz 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Tutkularınızın peşinden gidiyordunuz şimdilerde ise kendisini yalnız hisseden partnerinizin tepkisi ile şaşırarak çözümlemeye çalışabilirsiniz.

ASLAN Aşk ve duygusal konularda oldukça şanslı olacağınız bir gündesiniz. Yenilenmek ve duygusal açıdan güvende hissetmek size iyi gelecek.

BAŞAK Olayların detayları yerine bütününü görmeyi deneyin. Özellikle profesyonel hayatınızda bütünsel bir bakış açısı izlemeye çalışın.

TERAZİ Bugünlerde karar vermeniz gerekecek. Kararınız olumlu ya da olumsuz olsun bir an önce çözüme kavuşturmalı ve sürüncemedeki konularınızı çözmelisiniz.