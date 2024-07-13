13 Temmuz 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Çözülemeyen problemleri irdelemeyi bıraktığınızda ilişkinize başarı gelecektir. Ani tepkiler vermemeniz gereken bir gündesiniz.

ASLAN Bugünlerde sıkılgan olabilir ve ne istediğinize karar vermekte güçlük çekebilirsiniz. Aşk hayatınızda olumlu bir geçiş sürecindesiniz.

BAŞAK Hem ilişkiniz hem de iş arkadaşlarınızdan beklentinizin dozunu ayarlamalı ve mantıklı bir dayanağa oturtmalısınız.

TERAZİ Bugünlerde bekar olan Terazi'ler ilişki sahibi olabilir, ilişkisi olan Terazi'ler ise ilişkilerini istedikleri şekilde yönlendirebilirler.