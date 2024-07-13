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13 Temmuz 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

13 Temmuz 2024 Cumartesi günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Aşk hayatınızda oldukça şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Hava almak ve dışarıda olmak isteyip çok kısa süre sonra vazgeçebilirsiniz. İşte 13 Temmuz 2024 Cumartesi günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 09:53 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 09:53
13 Temmuz 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bugünlerde üşengeçlik haliniz tavan yapabilir ve etrafınızdaki insanların sürekli sizin yerinize bir şeyler yapmasını isteyebilirsiniz.

BOĞA

Aşk hayatınızda oldukça şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Hava almak ve dışarıda olmak isteyip çok kısa süre sonra vazgeçebilirsiniz.

İKİZLER

Duygusal isteklerinizin arttığı bugünlerde otomatikman partneriniz ya da ilişkinizden de beklentiniz artabilir.

YENGEÇ

Çözülemeyen problemleri irdelemeyi bıraktığınızda ilişkinize başarı gelecektir. Ani tepkiler vermemeniz gereken bir gündesiniz.

ASLAN

Bugünlerde sıkılgan olabilir ve ne istediğinize karar vermekte güçlük çekebilirsiniz. Aşk hayatınızda olumlu bir geçiş sürecindesiniz.

BAŞAK

Hem ilişkiniz hem de iş arkadaşlarınızdan beklentinizin dozunu ayarlamalı ve mantıklı bir dayanağa oturtmalısınız.

TERAZİ

Bugünlerde bekar olan Terazi'ler ilişki sahibi olabilir, ilişkisi olan Terazi'ler ise ilişkilerini istedikleri şekilde yönlendirebilirler.

AKREP

İşinizde dingin kalmaya çalışın ayrıca bugünlerde dostlarınız ve sevdikleriniz sizden yardım isteyebilir başkalarına yardım etme zevkini tadabilirsiniz.

YAY

Bugünlerde bağ koparmak ve istemediğiniz, artık size hizmet etmeyen toksik ilişkilerden arınmak için oldukça uygun bir gün.

OĞLAK

Yeni bir ilişkiye adapte olmaya çalışan Oğlak'lar bugünlerde bu adaptasyon ve motivasyonu mümkün olduğunca hızlı sağlayabilirler.

KOVA

Yeni kararlar almak ve hayatınızı düzene sokmak isteyebilirsiniz.

Bu durumda da öğretiler ve mistik kitaplara ilgi duymanız olası.

BALIK

Arkadaşlarıyla plan yapan Balık burcu üyelerinin planlarını iptal etmesi olası.

İçinizden geldiği gibi davranma özgürlüğü isteyeceksiniz.

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