10 Temmuz 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bu aralar mizacınızda olandan fazla bir enerji ile güne başlayabilirsiniz. Bu da hem sizin hem de çevrenizin pozitif yönde etkilenmesine vesile olacaktır.

ASLAN Kalbini kırdığınız kişilere karşı daha sempatik yaklaşmak isteyebilir, özellikle işinizde gücünüzü daha kibar yollarla kanıtlamayı tercih edebilirsiniz.

BAŞAK Bugünlerde taklit edilmek sizi oldukça rahatsız edebilir ancak yine de herkese karşı verimli ve yardımsever olmaktan da vazgeçmeyeceksiniz.

TERAZİ Size stresli hissettiren her konunun beklenmedik bir şekilde düşündüğünüzden daha kolay olduğunu görebilirsiniz. Tüm gözler üzerinizde.