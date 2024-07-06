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6 Temmuz 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

6 Temmuz 2024 Cumartesi günlük burç yorumları... 6 Temmuz 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Kalbiniz boş ise bugünlerde tanışacağınız yeni biri ayaklarınızı yerden kesebilir ve sizi mutlu etmek için elinden gelen temiz niyetle yapabilir. İşte 6 Temmuz 2024 Cumartesi günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 13:26 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 13:26
6 Temmuz 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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KOÇDuygusal hayatınızda kendinizi oldukça şanslı hissedeceksiniz ama ani hislere kapılmadan akilce karar vermenizde fayda var.

BOĞA
Kalbiniz boş ise bugünlerde tanışacağınız yeni biri ayaklarınızı yerden kesebilir ve sizi mutlu etmek için elinden gelen temiz niyetle yapabilir.

İKİZLER

Güler yüzünüzü korur ve düşüncelerinizi ilişkinizi şifalandırmaya yönelik tutarsanız kara bulutların kolayca dağıldığını görebilirsiniz.

YENGEÇ

Çekiciliğinizi ve kendi öz saygınızı ön plana çıkartacağınız bir gündesiniz.
Kişisel istekleriniz ön planda olacak ve hayatın tadını çıkartacaksınız.

ASLAN

Gerek aşk hayatınızda karar almaktan kaçının gerekse arkadaşlarınız arasında olabilecek bir probleme dahil olup taraf tutmaktan kaçının.

BAŞAK

Kendinizi sevgi dolu gördüğünüz ve ışığınızı etrafınızdakilere de yansıttığınız bir gün olacak. Duygusal konularda başarı odaklı bir gün.

TERAZİ

Güzel fırsatları değerlendirin, karşınıza çıkan güzel şeyleri kucaklayın. Bu tutumunuz sevdiğiniz her şeyin hayatınızda daha hızlı büyümesini sağlayacak.

AKREP

Bu aralar maddiyat ve maneviyat konusunda elinizdekinin kıymetini bilmeniz ve dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

YAY

Partnerinizle yaşama potansiyeliniz olan fikir çatışmalarına karşı dikkatli olun. Geçmişi artık arındırdığınız ve geride bıraktığınız bir dönemdesiniz.

OĞLAK

Kavga etmemek ve anlayışlı olmak bugün mottonuz haline gelmeli adeta Bir süre dinlenme haline geçeceksiniz ve hayatın tadını çıkartabileceksiniz.

KOVA

Kendinizi kişiler arasında tarafsız tutmanız gereken bir dönemdesiniz. Yarın pişman olabilme ihtimalinize karşı bugünden nötr kalmanızda fayda var.

BALIK
Bu aralar kariyer ve eğitim hayatınızda isteklerinizi başarmış olmanın verdiği huzura geçeceksiniz.
Olumlu bir gün olacak sizler için.

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