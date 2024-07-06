6 Temmuz 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Çekiciliğinizi ve kendi öz saygınızı ön plana çıkartacağınız bir gündesiniz.

Kişisel istekleriniz ön planda olacak ve hayatın tadını çıkartacaksınız.

ASLAN Gerek aşk hayatınızda karar almaktan kaçının gerekse arkadaşlarınız arasında olabilecek bir probleme dahil olup taraf tutmaktan kaçının.

BAŞAK Kendinizi sevgi dolu gördüğünüz ve ışığınızı etrafınızdakilere de yansıttığınız bir gün olacak. Duygusal konularda başarı odaklı bir gün.

TERAZİ Güzel fırsatları değerlendirin, karşınıza çıkan güzel şeyleri kucaklayın. Bu tutumunuz sevdiğiniz her şeyin hayatınızda daha hızlı büyümesini sağlayacak.