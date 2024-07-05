5 Temmuz 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇAşk hayatınızda dönüş kariyerinizde ise sıçrama evresindesiniz.
Kalbinizin sesini dinleyerek ve düşünerek, olayları hesaba katarak karar alın.
KOÇAşk hayatınızda dönüş kariyerinizde ise sıçrama evresindesiniz.
Kalbinizin sesini dinleyerek ve düşünerek, olayları hesaba katarak karar alın.
BOĞA
Son zamanlarda aşk hayatınızda partnerinizden anlayış bekliyordunuz.
Bu anlayışı partnerinizden görebilirsiniz.
İKİZLER
Karar almak isteyebilir ve partnerinizden zaman isteyebilirsiniz.
Aldığınız kararları incitmeden dile getirmek istiyorsunuz.
YENGEÇ
Partnerinize karşı bugünlerde sürekli bir araştırma halinde olabilirsiniz. Bu kadar kuşkucu olmanızı gerektiren bir durum yok.
ASLAN
Geleceğe dair hedeflerinizin gerçekleşmeye başladığını göreceksiniz. Bir takım isteklerinizin gerçek olduğu bir dönemdesiniz.
BAŞAK
Bugünlerde partnerinizin ailesi veya arkadaşlarına karşı dikkatli olmanız gerekebilir.
Sevilmediğinizi hissettiğiniz kişilerle dikkatli olun.
TERAZİ
Bu partnerinizin yaşam tekamülünü etkileyebilir bu yüzden sevgide de dengeli olmak önemli, yoksa itiş gücü sağlayabilirsiniz.
AKREP
Bugünü aşk konularından biraz uzak ve dingin geçirmeyi tercih edebilirsiniz.
Ancak bunu niyete çevirmeye çalışın ve aşk yaşamınızı kurtarma odaklı olun.
YAY
Kendinizi fedakar hissettiğiniz ve başkaları için çok çabaladığınız bir dönemdesiniz.
Partnerinizi çok fazla sarmalamış ve koruma halindesiniz.
OĞLAK
Bugünlerde pek fazla aşk hayatınızı umursamıyor bir haliniz var. Bu durum partnerinizi rahatsız edebilir ve ciddi tartışmalar yaşayabilirsiniz.
KOVA
Bugünlerde kıskançlığı takıntı haline getirmeyin bilhassa partnerinizin çok yakın arkadaşlarının ağzını aramayı denemeyin.
BALIK
Doğa ile iç içe olmak size iyi gelebilir. Kendinizi güçlü hissetmeyi ve doğru kararlar almayı arzu ettiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz ve dinginsiniz.