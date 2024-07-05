5 Temmuz 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Partnerinize karşı bugünlerde sürekli bir araştırma halinde olabilirsiniz. Bu kadar kuşkucu olmanızı gerektiren bir durum yok.

ASLAN Geleceğe dair hedeflerinizin gerçekleşmeye başladığını göreceksiniz. Bir takım isteklerinizin gerçek olduğu bir dönemdesiniz.

BAŞAK Bugünlerde partnerinizin ailesi veya arkadaşlarına karşı dikkatli olmanız gerekebilir.

Sevilmediğinizi hissettiğiniz kişilerle dikkatli olun.

TERAZİ Bu partnerinizin yaşam tekamülünü etkileyebilir bu yüzden sevgide de dengeli olmak önemli, yoksa itiş gücü sağlayabilirsiniz.