SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

5 Temmuz 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

5 Temmuz 2024 Cuma günlük burç yorumları... 5 Temmuz 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Aşk hayatınızda dönüş kariyerinizde ise sıçrama evresindesiniz. İşte 5 Temmuz 2024 Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 10:02 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 10:02
5 Temmuz 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇAşk hayatınızda dönüş kariyerinizde ise sıçrama evresindesiniz.
Kalbinizin sesini dinleyerek ve düşünerek, olayları hesaba katarak karar alın.

BOĞA

Son zamanlarda aşk hayatınızda partnerinizden anlayış bekliyordunuz.
Bu anlayışı partnerinizden görebilirsiniz.

İKİZLER

Karar almak isteyebilir ve partnerinizden zaman isteyebilirsiniz.
Aldığınız kararları incitmeden dile getirmek istiyorsunuz.

YENGEÇ

Partnerinize karşı bugünlerde sürekli bir araştırma halinde olabilirsiniz. Bu kadar kuşkucu olmanızı gerektiren bir durum yok.

ASLAN

Geleceğe dair hedeflerinizin gerçekleşmeye başladığını göreceksiniz. Bir takım isteklerinizin gerçek olduğu bir dönemdesiniz.

BAŞAK

Bugünlerde partnerinizin ailesi veya arkadaşlarına karşı dikkatli olmanız gerekebilir.
Sevilmediğinizi hissettiğiniz kişilerle dikkatli olun.

TERAZİ

Bu partnerinizin yaşam tekamülünü etkileyebilir bu yüzden sevgide de dengeli olmak önemli, yoksa itiş gücü sağlayabilirsiniz.

AKREP

Bugünü aşk konularından biraz uzak ve dingin geçirmeyi tercih edebilirsiniz.
Ancak bunu niyete çevirmeye çalışın ve aşk yaşamınızı kurtarma odaklı olun.

YAY

Kendinizi fedakar hissettiğiniz ve başkaları için çok çabaladığınız bir dönemdesiniz.
Partnerinizi çok fazla sarmalamış ve koruma halindesiniz.

OĞLAK

Bugünlerde pek fazla aşk hayatınızı umursamıyor bir haliniz var. Bu durum partnerinizi rahatsız edebilir ve ciddi tartışmalar yaşayabilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde kıskançlığı takıntı haline getirmeyin bilhassa partnerinizin çok yakın arkadaşlarının ağzını aramayı denemeyin.

BALIK
Doğa ile iç içe olmak size iyi gelebilir. Kendinizi güçlü hissetmeyi ve doğru kararlar almayı arzu ettiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz ve dinginsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
2 gol atan Merih Demiral işareti çaktı! Sahada kaybedenler masada oyuna yeltendi! Ceza verilebilir
Turizmde fiyatlar yüzde 90 arttı! Bodrum’da esnaf suçu sosyal medyaya attı: 100 TL’ye de lahmacun var
İngiltere ’değişim’ dedi! 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını sona erdiriyor! İşçi Partisi tek başına kazandı
İstanbul, Kocaeli, Bursa... Uyarı geldi: Gürültülü vuracak! | HAVA DURUMU
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev transfer çalımı! Okan Buruk duyunca şoke olacak
İran’da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy verme süreci başladı! Hamaney’den çağrı! Kim önde?
Seçil Erzan’dan mahkemeye 109 sayfalık mektup: Seçil’i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor
Fenerbahçe 20 milyon euroluk forvet transferini bitiriyor! Jose Mourinho’nun golcüsü belli oldu
EMEKLİYE İKİNCİ ZAM | Ek ödemeler değişti! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
Yediemin otoparkındaki araçlar için yeni düzenleme tamam! 5 yıl kuralı geldi! 15 bin araç hızla satılacak
MEMURUN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… | memur enflasyon farkı 2024
Kene ısırırsa ne yapmalıyız? Uzman isim ’ölümcül hastalıklara yol açar’ dedi alınması gereken önlemleri açıkladı
CHP’li Sinem Dedetaş ’sarı site’lik oldu! Borçsuz devraldığı Üsküdar Belediyesi’ndeki milyonluk taşınmazları satışa çıkardı
Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşiyor! Yıldız futbolcu için geliyorlar...
Son dakika: Kayseri’deki sokak provokasyonunda 10 tutuklama! İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama
SON DAKİKA