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9 Temmuz 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

9 Temmuz 2024 Salı günlük burç yorumları... 9 Temmuz 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Aşk hayatınız sizin için ön planda olabilir. İşte 9 Temmuz 2024 Salı günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 10:43 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 10:43
9 Temmuz 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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KOÇKaderinizde olduğuna inandığınız duygusal açılımları yapmaktan çekinmeyin, yaptığınız her şeyin altında yatan öğrenmeniz gereken bir sebep vardır.

BOĞA
Partnerinizin hayatınızdaki etkilerini minimuma düşürmek için çaba göstermeniz gerekebilir. İnsanların hayatınıza direkt müdahalelerinden hoşlanmıyorsunuz.

İKİZLER

Ticaret ve girişkenlik gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz.
Kendi içsel sisteminize her şeyden çok güvenin, gün sonunda biraz yorgun olabilirsiniz.

YENGEÇ

Farkındalığınızın yükseldiği bugünlerde geçmiş hatalarınızı 'eğer dikkatli bakarsanız' fark edebilir ve onları tecrübeye dönüştürerek tekrarlamayabilirsiniz.

ASLAN

Aşk hayatınız sizin için ön planda olabilir.
Partnerinizin ona olan sevginizi kötüye kullanmasına izin vermeyin, karar mekanizmanız daima sizinle olsun.

BAŞAK

Sizi üzen ve gerginlik yaratan konularda kendinizi çok uzun süredir tutuyorsunuz.
Kendi kendinizi geçmişin üzen problemlerinden uzaklaştırın.

TERAZİ
Güneş'in hayat veren enerjisi söylediğiniz ya da düşündüğünüz her şeye iyi ya da kötü ayırt etmeksizin hayat verebilir, pozitif kalmaya çalışın.

AKREP

Naif karakteriniz ortaya çıktıkça daha mutlu bir hayat sürüyorsunuz. Aile ve dostlarınızla ilgilenmek hayatınızın daha da mutlu gittiğini gözlemleyebiliyorsunuz.

YAY

Öncülük ya da yönetim üstleneceğiniz her işte başarılı olabilecek ve daha da ilerisi olarak kendinizi keşfetme fırsatı yakalayabileceksiniz.

OĞLAK

Şansın sizden yana olduğu günlerdesiniz.
Beklediğiniz bazı haberler beklediğinizden de erken ulaşabilir bu da şanslı ve keyifli hissetmenize neden olabilir.

KOVA

Bugünlerde öğrenmek ve kendinizi geliştirmek için elinizden geleni yapacak, zamanı kendiniz için maksimum düzeyde verimli kullanacaksınız.

BALIK
Maddi konular, girişim, tazminat ödenmesi gibi konularla ilgili işlerinizin kolayca hallolacağı bir gündesiniz.
Yapmanız gereken işleri ertelemeyin ve inançlı olun.

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