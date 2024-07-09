9 Temmuz 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Aşk hayatınız sizin için ön planda olabilir. Partnerinizin ona olan sevginizi kötüye kullanmasına izin vermeyin, karar mekanizmanız daima sizinle olsun.

Sizi üzen ve gerginlik yaratan konularda kendinizi çok uzun süredir tutuyorsunuz. Kendi kendinizi geçmişin üzen problemlerinden uzaklaştırın.

TERAZİ Güneş'in hayat veren enerjisi söylediğiniz ya da düşündüğünüz her şeye iyi ya da kötü ayırt etmeksizin hayat verebilir, pozitif kalmaya çalışın.

Öncülük ya da yönetim üstleneceğiniz her işte başarılı olabilecek ve daha da ilerisi olarak kendinizi keşfetme fırsatı yakalayabileceksiniz.

Naif karakteriniz ortaya çıktıkça daha mutlu bir hayat sürüyorsunuz. Aile ve dostlarınızla ilgilenmek hayatınızın daha da mutlu gittiğini gözlemleyebiliyorsunuz.

OĞLAK

Şansın sizden yana olduğu günlerdesiniz.

Beklediğiniz bazı haberler beklediğinizden de erken ulaşabilir bu da şanslı ve keyifli hissetmenize neden olabilir.

KOVA

Bugünlerde öğrenmek ve kendinizi geliştirmek için elinizden geleni yapacak, zamanı kendiniz için maksimum düzeyde verimli kullanacaksınız.

BALIK

Maddi konular, girişim, tazminat ödenmesi gibi konularla ilgili işlerinizin kolayca hallolacağı bir gündesiniz.

Yapmanız gereken işleri ertelemeyin ve inançlı olun.

