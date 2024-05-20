SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

20 Mayıs 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

20 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları... 20 Mayıs 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde geçmişinize bakarak gurur duymanız için uygun günlerde olsanız da geleceğe dair bir adım atmak için uygun olmayabilir. İşte 20 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 10:07 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 10:07
20 Mayıs 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Geçmişte yaptığınız bir takım başarısız denemelerden ders alarak daha güçlü denemelere girmek için oldukça uygun bir zamandasınız.

BOĞA

Yasal ve yargı işlerinizde süregelen konular sonuçlanabilir ve başarıyla bitirebilirsiniz. İş konularında süregelenlerde başarı ancak girişimden sakının.

İKİZLER

Olayları yorumlayış biçiminiz sizlerin farklı ve olmasına yardım edebilir iş ya da diğer alanlarda ünlü ya da ilk planda olan kişilere dönüşebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde geçmişinize bakarak gurur duymanız için uygun günlerde olsanız da geleceğe dair bir adım atmak için uygun olmayabilir.

ASLAN

Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı konularda partnerinizin sevgisinin dozu sizde ilişkiyi devam ettirmeye dair şüphe uyandırabilir.

BAŞAK

Bu aralar çevrenizdekilerin yardım ve desteklerini alarak hayatınıza mutlu bir şekilde devam edeceksiniz.

Tutarlı bir süreç sizler için.

TERAZİ

Bugünlerde manevi isteklerinizle ön plana çıkacağınız bugünlerde şükür edecek şeylerinizin fazlalığını keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.

AKREP

Bazı konularda sadece başarılı olmayabilir ayrıca alanınızda sivrilebilirsiniz.

Maddi değerlerinizin ön plana çıkması olası.

YAY

Sevdikleriniz ve sevenleriniz size sonuna kadar destek olurken yeni planlar yapabileceksiniz fakat eyleme geçme sürecini ertelemenizde fayda var.

OĞLAK

Çok çalışıyorsunuz ve daha çok parti yapıyorsunuz! Sabah, planlarınızı uygulamak için elinizden gelenin en iyisini yaparken işyerinde ter döktüğünüzü görürsünüz.

KOVA

Sizler de bugünlerde maddi manevi doyum sahibi olarak kendinizi huzurlu hissedebilirsiniz. Bekleme sürecini sürdürün.

BALIK

Bugünlerde maddi olanaklar ve insanların şartlarını sizlerle paylaşması ön planda olacak.

Dikkat dağınıklığı odaklı kazalara dikkat etmelisiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti: 5 günlük ulusal yas ilan edildi! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler
Başkan Erdoğan’dan Tahran’a taziye: İran’ın yanında olacağız | Akıncı İHA buldu! Milyonlar izledi
Türk Telekom
Ana gündem ekonomi! Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor | İşte masadaki konular...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümünden sonra süreç nasıl işleyecek? Dünya basını nasıl gördü? İsrail basınından skandal manşet: Tahran celladı
Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopterinde kurtulan olmadı! Ölüm helikopterinde kimler vardı? İsim isim... | Son görüntüleri...
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından sular durulmuyor! Mert Hakan’dan Kerem Aktürkoğlu’na şok yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Türkiye ekonomisine ilişkin flaş açıklamalar
Yas ’Pers’pektifi! Reisi’nin ölümü sonrası İran’da olağanüstü saatler: İntikam sancağı, türbelerde ağlayanlar, zurnayla matem tutanlar
Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası yorumcular ne dedi? Galatasaraylı oyuncuları yerden yere vurdular! Kanarya hakeme rağmen kazandı
HEDEF ERDOĞAN! Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan kumpasta dikkat çeken detay! Serdar Sertçelik’in kaçış rotasını Cevheri Güven nereden biliyor?
İran’da yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisi’nin yerine kim geçecek?
Memura-işçiye enflasyon farkı: Temmuz’da maaşlar ne kadar artacak? Kim, ne alacak?
Suikast mi kaza mı? Reisi’nin ölümü sonrası gözler İsrail ve ABD’ye çevrildi | Tel Aviv’den ilginç savunma
SON DAKİKA