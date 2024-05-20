20 Mayıs 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Geçmişte yaptığınız bir takım başarısız denemelerden ders alarak daha güçlü denemelere girmek için oldukça uygun bir zamandasınız.

BOĞA Yasal ve yargı işlerinizde süregelen konular sonuçlanabilir ve başarıyla bitirebilirsiniz. İş konularında süregelenlerde başarı ancak girişimden sakının.