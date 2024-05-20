20 Mayıs 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Geçmişte yaptığınız bir takım başarısız denemelerden ders alarak daha güçlü denemelere girmek için oldukça uygun bir zamandasınız.
KOÇ
Geçmişte yaptığınız bir takım başarısız denemelerden ders alarak daha güçlü denemelere girmek için oldukça uygun bir zamandasınız.
BOĞA
Yasal ve yargı işlerinizde süregelen konular sonuçlanabilir ve başarıyla bitirebilirsiniz. İş konularında süregelenlerde başarı ancak girişimden sakının.
İKİZLER
Olayları yorumlayış biçiminiz sizlerin farklı ve olmasına yardım edebilir iş ya da diğer alanlarda ünlü ya da ilk planda olan kişilere dönüşebilirsiniz.
YENGEÇ
Bugünlerde geçmişinize bakarak gurur duymanız için uygun günlerde olsanız da geleceğe dair bir adım atmak için uygun olmayabilir.
ASLAN
Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı konularda partnerinizin sevgisinin dozu sizde ilişkiyi devam ettirmeye dair şüphe uyandırabilir.
BAŞAK
Bu aralar çevrenizdekilerin yardım ve desteklerini alarak hayatınıza mutlu bir şekilde devam edeceksiniz.
Tutarlı bir süreç sizler için.
TERAZİ
Bugünlerde manevi isteklerinizle ön plana çıkacağınız bugünlerde şükür edecek şeylerinizin fazlalığını keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.
AKREP
Bazı konularda sadece başarılı olmayabilir ayrıca alanınızda sivrilebilirsiniz.
Maddi değerlerinizin ön plana çıkması olası.
YAY
Sevdikleriniz ve sevenleriniz size sonuna kadar destek olurken yeni planlar yapabileceksiniz fakat eyleme geçme sürecini ertelemenizde fayda var.
OĞLAK
Çok çalışıyorsunuz ve daha çok parti yapıyorsunuz! Sabah, planlarınızı uygulamak için elinizden gelenin en iyisini yaparken işyerinde ter döktüğünüzü görürsünüz.
KOVA
Sizler de bugünlerde maddi manevi doyum sahibi olarak kendinizi huzurlu hissedebilirsiniz. Bekleme sürecini sürdürün.
BALIK
Bugünlerde maddi olanaklar ve insanların şartlarını sizlerle paylaşması ön planda olacak.
Dikkat dağınıklığı odaklı kazalara dikkat etmelisiniz.