2 Mayıs 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Mesleki konularda, özellikle yazılı iletişimlerinizde 2 kere kontrol ederek karşı tarafa eksiksiz ulaştığından emin olun. Bazı konularda yanlış cümleler kurabilirsiniz.

Bugünlerde her işimi ben hallederim tavrına girebilir, uzun vadede kararsızlık ile tek başınıza mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

İKİZLER

Nezaketiniz iş ve mesleki konularda bugünlerde hayat kurtarıcı olabilir. Sadece kendi sorunlarınızı değil, başkalarının sorunlarını da çözebilirsiniz.