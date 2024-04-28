SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

28 Nisan 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

28 Nisan 2024 Pazar günlük burç yorumları... 28 Nisan 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde olaylar hakkında kuruntu yapmaya meyilli olabilirsiniz. Yaşamak her şartta güzeldir, yaşayıp görün. Olaylardan tecrübe kazanın. İşte 28 Nisan 2024 Pazar günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 10:38 Güncelleme 28 Nisan 2024, 10:38
28 Nisan 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Olaylar beklediğiniz kadar kötü gitmeyebilir ancak siz kendinizi ihtimallerle çoktan strese boğabilirsiniz.

İhtimalleri düşünmek yerine anı yaşamak daha verimli olacaktır.

BOĞA

Aşk ve iş konularında adeta bugünlerde zafer elde edebilirsiniz.

Elde etmeyi çok istediğiniz bir şey hayatınızda belirebilir. Sürprizlere açık olmalısınız.

İKİZLER

Başarı için bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerekebilir ancak yine de en çok istediklerinizin hayatınızda kalması gün sonunda size huzur ve cesaret verecek.

YENGEÇ

Bugünlerde sevgi bugün sizin için her şeyde olabilir.

Sevdikçe huzuru bulabilirsiniz, sevdikçe baktıklarınız ve seyrettikleriniz güzelleşebilir.

ASLAN

Arkaya yaslanıp tadını çıkarmak ise size kalabilir.

Son bir senenin belki de en pozitif süreci sizler için ayrıca şansınızda da belirgin bir ivme kazanma durumu görebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde olaylar hakkında kuruntu yapmaya meyilli olabilirsiniz. Yaşamak her şartta güzeldir, yaşayıp görün. Olaylardan tecrübe kazanın.

TERAZİ

Sevme eylemi içerisinde kaldığınız sürece herkesten ve evrenden karşılık göreceksiniz.

Kırgın olduğunuz kişilerle görüşüp barışmaya niyet ederseniz huzura ereceksiniz.

AKREP

Doğru bir bakış açısı ile olayların nasıl da lehinize döndüğünü görerek kendiniz bile şaşırabilirsiniz. İş konusunda göreceğiniz destek motivasyonunuzu artıracak.

YAY

Karşınıza çıkacak bazı fırsat kapılarını cesaret ile karşıladığınız taktirde mesleki anlamda başarıya gideceksiniz. Sizi sakinleştirecek her türlü aktiviteye katılmaya gönüllü olabilirsiniz.

OĞLAK

Bazı sorumluluklar almanız gereken bu süreçte sizi fazladan sorumluluklar ile bunaltmaya çalışan, ya da kendi işlerini size yüklemeye çalışan iş arkadaşlarınız olabilir.

KOVA

Mevcut durum bazen zorlayıcı görünse de sizlerin sezgileri sayesinde her zaman bir çıkış yolu vardır.

Bugün kendinizi yorgun ama şanslı hissedebilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde etrafınızdaki sizi kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmalısınız.

Bu konuda sakin fakat atak bir tavır sergileyin.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
OVP ile Türkiye’ye güçlü yatırımcı ilgisi! Bakan Şimşek İlk göstergeler işe yarıyor deyip tarih verdi | Kamu maliyesi iyiye gidiyor
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Columbia Üniversitesi’nden Filistin protestolarına katılanlara ’tehditli’ cadı avı: Öğrencilerden maskeli önlem
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Borsa İstanbul’dan 10 bin rekoru! BIST 100 endeksine yoğun ilgi: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı!
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA