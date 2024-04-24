24 Nisan 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde hayatınızda ne yönde ilerleyeceğinize karar vermek hususunda sıkıntı yaşayabilirsiniz ancak sezgileriniz size uzun vadede yol gösterecektir.

ASLAN Aşk ilişkilerinde olaylar tam istediğiniz gibi gelişecek. Her şartta somut olarak maddiyatınızda artış gözlemleyebileceğiniz bir dönemdesiniz.

BAŞAK Duygularınızı ifade ederken sakin bir tavır takının ve olayları yanlış anlamış olmadığınızdan emin olun. Partnerinizin sevgisine ve kendi sezgilerinize güvenmeyi ön planda tutun.

TERAZİ Bugünlerde tutarlı bir süreç sergilemek için kendinizi sakin tutun ancak gerektiğinde gerekli kişilerden özgürleşmekten vazgeçmeyin. Heyecan sizi bekliyor.