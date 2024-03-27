27 Mart 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Hayatınızda daha somut ve sizi değişime uğratacak adımlar atmanın zamanı geldi. Cesaretli ve bilinçlisiniz. Bu yüzden tecrübeleriniz ile adımlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz.

ASLAN Kararlarınızın kalbinizden geldiğine emin olmanız gereken bir gündesiniz. Özellikle iş konularında mümkün olduğunca içinizden geldiği gibi yol almaya çalışmalısınız.

BAŞAK Hava almak, doğada vakit geçirmek ve tempolu yürüyüş için uygun bir gün. Daha güzel bir gün geçirmek için ayrıca dostlarınızı da davet edebilirsiniz.

TERAZİ Topraklanmak enerjinize iyi gelebilir. Kendinizi sakinlik içerisinde dinlemelisiniz. Daha kolay bir bakış açısı ile sadece o an istediğiniz iyilikleri yapabilmeye odaklanın.