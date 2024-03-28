28 Mart 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Yapmak istediklerinize daha gerçekçi bir gözle bakabilirsiniz. Daha önce gitmediğiniz bir yeri keşfetmek ya da daha önce yapmadığınız bir şey yapmak size çok iyi gelecek.

ASLAN Hayatınızda bazı konularda kontrollü olduğunuz taktirde başarılı olabilirsiniz. Gün içerisinde edindiklerinizin bereketlenmesi ile kendinizi çok huzurlu hissedebilirsiniz.

BAŞAK Maddi kaynaklarınızın genişlediği, kendinizi bolluk içerisinde hissettiğiniz günlere adım atıyorsunuz. Daha kolay çalışabileceğiniz ve rahat çalışma ortamınız da gerçekleşecek.

TERAZİ Bugünlerde bedensel olarak da kendinizle ilgilenmeniz gereken bugünde çevrenizdeki karşı cinsin dikkatini hemen ve kolaylıkla çekebilirsiniz.