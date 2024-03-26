26 Mart 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bugünlerde çevrenizdeki kişilerin fikirlerini önemseyin ayrıca mümkün olduğunca yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya çalışın. Bu sizi mutlu hissettirecek.

OĞLAK Hayatınızın en şanslı günlerinden birine girmektesiniz. Yıldızınızın parladığı bugünlerde iş çevrenizde, kendi çapınız ve isteğiniz ölçüsünde bir şöhret elde edebilirsiniz.

KOVA Daha fazla harcamak yerine ihtiyacınız olanı bilmeli, ona göre hareket etmelisiniz. Duygusal açıdan ise yine ne istediğinizi bilerek hareket etmeniz çok önemli.

BALIK Bu aralar işinizi ne kadar iyi yaptığınızın herkesçe görülmesi ve taktir edilmesi sizi de sevgi dolu ve güler yüzlü yapabilir. Mutluluğunuzu çevrenizle paylaşın.