25 Mart 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Dostlarınıza ve sevdiklerinize karşı aşırı tutucu ve korumacı davranabilirsiniz. Bu yüzden öncelikle kişilerin kendi kaderlerini yaşaması gerektiğini hep hatırlayın.

Duygusal konular ve aşk hayatınızla alakalı konularda başarılı bir gün sizi bekliyor.

TERAZİ

Bilet almak ya da harekete dair herhangi bir aktiviteye dahil olmak sizlere çok iyi gelebilir. Yeni şeyler keşfetmek ise size daha entelektüel hissettirecek.