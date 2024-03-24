24 Mart 2024 Pazar Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Evinizin tamir işlerini gerçekleştirmek için uygun bir gün. Aşk konusunda partnerinize atacağınız her türlü yapıcı adımın sevgi ile karşılanacağından emin olabilirsiniz.

ASLAN Daha çok kişisel istek ve başarılarınızla ön planda olacağınız bugünlerde daha uygun ve sizi daha mutlu edecek iş imkanları ile de karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK İdealist yönünüzün bir süredir sizinle gelmesinden ötürü aşk konularına mesafe koymuş olsanız da partneriniz sizden artık ilgi bekleyebilir.

TERAZİ Bugünlerde aşk konusunda olaylara alınganlık göstermemeniz oldukça önemli olacak zira partneriniz yanlış anlaşılma halinden bunalabilir.