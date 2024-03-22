22 Mart 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kusurlarınızı görerek öz eleştiride bulunabilir, kendinizi daha başarılı bir konuma getirebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler gerçekleşebilir.

BOĞA

Yeni bir ortama girmek, arkadaş olmak namına yeni bir çevre edinmek istiyorsanız ve yine aşk açısından daha verimli bir sürece girmek istiyorsanız uygun bir dönemdesiniz.