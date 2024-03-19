19 Mart 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Duygusal hissetmeyeceğiniz bugünlerde partneriniz sizden beklediği ilgiyi göremeyebilir. Aşk konusunda daha canlı davranmanız sizi verimli bir sevgili yapacaktır.

ASLAN Bugünlerde maddi konularda kendinizi ayarlamakta problem çekebilirsiniz. Ayrıca daha sade bir yaşam biçimi benimsemek sizleri maddi konularda da dengeleyecektir.

BAŞAK Kesin çizgilerinizi belli etmeniz dışarıdan anlayışla karşılanacaktır. Kariyer bağlamında da aynı durum söz konusu olacak net duruş hayatınıza belirginlik getirecektir.

TERAZİ Partnerinizi kusurları ile beraber kabul etmek ve kendinizin de farkında olmak sizi bambaşka aşk dolu bir serüvene taşıyacaktır. Sevilmek sizleri ekstra besleyen bir olgu.