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19 Mart 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

19 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları... 19 Mart 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde maddi konularda kendinizi ayarlamakta problem çekebilirsiniz. Ayrıca daha sade bir yaşam biçimi benimsemek sizleri maddi konularda da dengeleyecektir. İşte 19 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 09:45 Güncelleme 19 Mart 2024, 09:45
19 Mart 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bugünlerde özellikle flört halinde bir ilişkiniz varsa baştan her şeyi yapabilirmiş gibi görünmek yerine net çizgilerle kendinizi ifade etmenizde fayda var.

BOĞA

Kredi çekmek gibi konular için uygun bir gün olmamakla beraber acil olmayan ihtiyaçlarınızı karşılamayı ileriki günlere bırakmanızda fayda var.

İKİZLER

Karar almak isteyecek olsanız da düşünmek için kendinize zaman ayırın. Stabil giden şeylerin sizi sıktığı ve heyecan aradığınız bir dönemde olduğunuzu hatırlayın.

YENGEÇ

Duygusal hissetmeyeceğiniz bugünlerde partneriniz sizden beklediği ilgiyi göremeyebilir.

Aşk konusunda daha canlı davranmanız sizi verimli bir sevgili yapacaktır.

ASLAN

Bugünlerde maddi konularda kendinizi ayarlamakta problem çekebilirsiniz. Ayrıca daha sade bir yaşam biçimi benimsemek sizleri maddi konularda da dengeleyecektir.

BAŞAK

Kesin çizgilerinizi belli etmeniz dışarıdan anlayışla karşılanacaktır.

Kariyer bağlamında da aynı durum söz konusu olacak net duruş hayatınıza belirginlik getirecektir.

TERAZİ

Partnerinizi kusurları ile beraber kabul etmek ve kendinizin de farkında olmak sizi bambaşka aşk dolu bir serüvene taşıyacaktır. Sevilmek sizleri ekstra besleyen bir olgu.

AKREP

Borçlanmadan önce iyi düşünmelisiniz. Aşk konusunda ikilemde kalabilirsiniz. Daha iyi kişi ya da fırsatlar önünüze serilebilir ve ilişkinizi sorgulayabilirsiniz.

YAY

Bugünlerde aşk konularında duygusal paylaşım yaşamayı derinden isteyeceksiniz.

İlişkiniz için çaba göstermek sizin için bir keyif haline gelecek.

OĞLAK

Aşk hayatınızda daha sakin bir tutum benimsemeniz ve hemen her şeye zihninizde etiket koymamanız bugünlerde sizler için oldukça önemli olacak.

KOVA

Her konuda çizginiz net olsun ve yapmak istemediğiniz herhangi bir şeye kendinizi zorlamayın.

Kendinizi güçlü hissedeceksiniz.

Dostlarınız hep yanınızda.

BALIK

Stres odaklı yanlış beslenme hususunda kendinizi fark edip sakinleştirmeniz gerekmekte.

Daha çok uzman olduğunuz konularda kendinizi göstermelisiniz.

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