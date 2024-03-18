18 Mart 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bugünlerde duygusal konularda atacağınız adımların olumlu karşılanacağı, beklentilerinizin yerine geleceği bir gündesiniz. Mutluluk size çok yakın.

OĞLAK Aşk hayatınızda daha verimli bir ilişki için daha az kariyer konularından bahsetmelisiniz. Partnerinizle olan ilişkinizi duygusal alanda tutmaya özen gösterin.

KOVA Aşk hayatınızda bazı fırsatları değerlendirmeniz gereken bir gündesiniz. Daha naif bir güç gösterisi herkes tarafından hayranlık ile karşılanacaktır.

BALIK Bugünlerde kariyer konusunda sizi engelleyen şeylerin listesini yapmanız ve onları değiştirmek için neler yapabileceğinizi düşünmeniz size iyi gelecektir.