20 Mart 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Size bir şeyler öğretecek güzel arkadaşlıklar kuracaksınız. Kariyer bağlamında daha verimli olabilmek adına daha spesifik bir planlama yapmanız gerekmekte.

OĞLAK Duygusal konularda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, daha affedici ve yumuşak tavırlı bir döneme giriyorsunuz. Bu da karşı cinsin dikkatini oldukça çekecek.

KOVA Bugünlerde aşk hayatınızda partnerinizle olan ilişkinizi sağlamlaştırmak için zaman ayırabilirsiniz ve diğer konularla daha az ilgilenebilirsiniz.

BALIK Evinizi düzenlemek gibi konularda başarılı olabilirsiniz Hayatınızı güzelleştirmek, yeniliklere başlamak için uygun bir gün.

Stres odaklı sağlıksız beslenmeye dikkat.