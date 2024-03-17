17 Mart 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Duygusal açıdan da güzel haberler alacağınız bugünde kendinizi oldukça huzurlu hissedebilirsiniz. Daha bağışlayıcı olmak size iyi gelecektir.

OĞLAK Daha mutlu bir ilişki için karşınızdakini iyi dinlemeye özen göstermeniz gerekmekte. Daha duygusal ve anlayışlı bir tutum sergilemek size iyi gelecektir.

KOVA Bu aralar kişisel önlemlerinizi almanız oldukça önemli. Daha verimli bir aşk yaşayabilmek için kendinizi partnerinize duygusal olarak tamamen açın.

BALIK Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Bu gelişmelerin iyi ya da kötü olması sizin olaylara göstereceğiniz tutum ile doğru orantılı olabilir.