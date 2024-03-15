15 Mart 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Mesleki konularda üstlerinizle anlaşmakta problem çekebilirsiniz, eğer kendi işinizi yapıyorsanız sorunlu müşterilere denk gelebilirsiniz. Nezaketiniz sınanabilir.

ASLAN İş hayatınızda nezaketinizi korusanız da aşk hayatınızda bu kadar sabırlı olmayabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki istikrarlı gidişat sizi memnun edecek.

BAŞAK Bugünlerde ilişkide beklediğiniz ciddiyet karşılanmayabilir. Moralinizi bozmak yerine olayları akışa bırakmanız ilişkinizi kendiliğinden düzene sokacaktır.

TERAZİ Sizler en kontrollü burçlardan biri olarak kolayca olayların üstesinden gelebilirsiniz. Duygusal açıdan kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz durumlar yaşayacaksınız.