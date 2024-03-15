SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

15 Mart 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

15 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları... 15 Mart 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde ilişkide beklediğiniz ciddiyet karşılanmayabilir. Moralinizi bozmak yerine olayları akışa bırakmanız ilişkinizi kendiliğinden düzene sokacaktır. İşte 15 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 10:04 Güncelleme 15 Mart 2024, 10:04
15 Mart 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Duygusal konularda beklentileriniz fazla olabilir. Partnerinize karşı açık olun ve onun da size karşı açık olmasını bekleyin ancak sınırlarınızı bilerek kararlar alın.

BOĞA

Yanlış yerde susup yanlış yerde tepki göstermek gibi bir durumunuz olabilir.

Buna dikkat ederseniz özellikle kariyerinizde olumlu gelişmeler vaat edebilirsiniz.

İKİZLER

Mesleki konularda başkalarının sizden akıl aldığı ve fikirlerinize saygı duyulan bir döneme giriyorsunuz.

Bu sizi mutlu edecek ve başarılı hissettirecek.

YENGEÇ

Mesleki konularda üstlerinizle anlaşmakta problem çekebilirsiniz, eğer kendi işinizi yapıyorsanız sorunlu müşterilere denk gelebilirsiniz.

Nezaketiniz sınanabilir.

ASLAN

İş hayatınızda nezaketinizi korusanız da aşk hayatınızda bu kadar sabırlı olmayabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki istikrarlı gidişat sizi memnun edecek.

BAŞAK

Bugünlerde ilişkide beklediğiniz ciddiyet karşılanmayabilir.

Moralinizi bozmak yerine olayları akışa bırakmanız ilişkinizi kendiliğinden düzene sokacaktır.

TERAZİ

Sizler en kontrollü burçlardan biri olarak kolayca olayların üstesinden gelebilirsiniz.

Duygusal açıdan kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz durumlar yaşayacaksınız.

AKREP

Daha başarılı bir dönemde olmak sizi ilerisi için de ayrıca umutlandırabilir. Aşk hayatınızda size verilen sevgiyi derinden hissedeceğiniz romantik bir gün.

YAY

İş hayatınızda kabul görülebilir hatalar yapabilirsiniz. Güven ve sevgi temelli bir çalışma ortamı oluşturma fırsatı yakalayacaksınız.

Bugün şanslısınız.

OĞLAK

Küçük şeyler için kendinizi suçlamak yerine hatalardan ders almaya çalışın. İş yerinizde size duyulan yüksek güveni gördüğünüzde moraliniz yerine gelecek.

KOVA

Bu aralar özellikle yalnız olan Kova'lar aşk hayatınızda yeni gelişmelere açık olabilirsiniz.

Çevrenizde çekim hissedeceğiniz kişiler olacak.

BALIK

Aşk hayatınızda başarıyı yakalayamadığınızı hissetmenizin temel nedeni aynı hataları yapmanız olacak.

Bugünlerde geçmiş karmalarınız tekrar gündeme gelebilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Para kulelerinde Ekrem’in parmak izi! CHP kaynıyor... Özgür Özel suçu Canan Kaftancıoğlu’na yıkma peşinde... Fatih Keleş’in ifadesi alınacak
Kirli çamaşırlar ortaya döküldü: Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının bilirkişi raporuna ulaşıldı!
Türk Telekom
Kara para trafiğinde yeni detaylar | Parayı getiren isim belli oldu! İmamoğlu ’kayıt dışı para’ itirafını yineledi: Türkiye’de olan şeyler bunlar
Son dakika: ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok’u ne zaman iade edecek? Canavar anne Eylem Tok da yargılanacak mı? Bülent Cihantimur savcılığa çağrıldı
Emekliye özel kart: Milyonlara 3 alanda destek verilecek? Kimler yararlanacak? Ne zaman başlayacak?
2024 Gaziantep Aile Yılı
Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını değerlendirdi:O isim olmasaydı sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik
Başkan Erdoğan’dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | İstanbul’da CHP-DEM pazarlığı: Sırtını örgüte dayayan siyasiler kirli pazarlık peşinde
Başkan Erdoğan’dan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı’nda önemli açıklamalar
Oruç ömre bedel! Bütün hastalıkların panzehiri: İşte vücudumuzda yarattığı olumlu etkiler...
Türkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldı
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise’yi eledi çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar
ÖZEL HABER | İsmail Kartal açıkladı! O isimler Trabzon’da olacak mı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum son anket sonuçlarını açıkladı | CHP’li Ekrem’e ’hatırlamıyorum’ göndermesi
SON DAKİKA