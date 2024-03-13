13 Mart 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Aşkla alakalı problemlerinizden uzaklaşmak için olgun düşünmeniz gerekmekte. Ancak sadece sizin özverinizle başarılı olunabilecek bir durum değil.

ASLAN Başarılı ve güzel işler yaptıkça nazara gelmeniz olası. Negatif enerjileri azaltmak için maneviyatınızı yükseltmeye çalışın. Sorumluluklarınızın artacağı bir gün.

BAŞAK Başarılı bir gündesiniz bu da iç huzurunuzu arttıracak. Sevdiğiniz işi yapmanız sizi daha da cesaretlendirici bir konuma getirebilir. Çalışkanlığınızı arttırabilir.

TERAZİ Epey süreden beri iyi güzel, kısmetli ve ilişkinizde istediğinizi elde ettiğiniz halde idiniz. Bugünlerde yargılama hayatınızın genel konusu olabilir.