12 Mart 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Düşüncelerinizdeki karmaşaları dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekmekte. Bazı ihtiraslarınız hareket etmenizi mümkün kılmayacak kadar fazla olabilir.

ASLAN Dualarınızın karşılık bulduğunu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Huzuru özlediğiniz için kolay adapte olabilecek ve mutluluğun kıymetini bilerek hareket edebileceksiniz.

BAŞAK Geçmişinizin geleceğinizi değiştireceği planlar yapmak ile meşgulsünüz. Bu yüzden daha iyi hissetmek için kararların sizden geleceğine emin olmalısınız.

TERAZİ Özellikle şehir değiştirmek isteyen Terazi'ler için oldukça uygun bir gün. Daha sosyal hissedeceğiniz bu günlerde eğitim odaklı konularda da başarılı olabileceksiniz.