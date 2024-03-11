11 Mart 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Böyle bir durum içerisinde kalmak sizi bir hayli meşgul edebilir sonunda ise bir problem olmadığını gördüğünüzde boşuna meşgul olduğunuzu hissedebilirsiniz.

OĞLAK Aşk hayatınızda sağ duyulu davranabileceğiniz bir gündesiniz. Ayrıca öz eleştiri yapabilecek ve geçmişte yaptığınız bazı hataları kabul etme erdemliği gösterebileceksiniz.

KOVA Başarılarınız bugünlerde sizi etrafınızda daha sevilen biri haline getirecek. Geriden gelen bazı kırgınlıklarınızı da çözümlemek için uygun bir gün.

BALIK Bu aralar karşı cinsli aşkta yapacağınız yeni açılımlar başarılı olabilir ancak yine de dikkatli ve birbirinizi tanımaya yönelik olmalısınız.

Sakin kalmakta fayda var.