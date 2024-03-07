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7 Mart 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

7 Mart 2024 Perşembe günlük burç yorumları... 7 Mart 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde seyahat yapma isteğiniz ve kariyer inşa etme isteğiniz olabilir. Hayatınızda yenilikler inşa etmek için eskiyi bırakmanız gerekebilir. İşte 7 Mart 2024 Perşembe günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 10:14 Güncelleme 07 Mart 2024, 10:14
7 Mart 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bugünlerde kendinizi gergin ve stresli hissedebilirsiniz. Bu sebepten ötürü de şifa arayışı içerisine girebilirsiniz. Çevrenizden yardım almak iyi bir fikir olabilir.

BOĞA

Bugünlerde seyahat yapma isteğiniz ve kariyer inşa etme isteğiniz olabilir.

Hayatınızda yenilikler inşa etmek için eskiyi bırakmanız gerekebilir.

İKİZLER

Bugünlerde kendinizi bir şeylere karışmak istemezken bulabilirsiniz.

Sessiz kalmak size iyi gelecek ve olaylara müdahil olmamak çeşitli dedikoduları önleyecektir.

YENGEÇ

Karar almak konusunda problem yaşayabilirsiniz ancak yine de sevdiklerinizin fikrini almayı tercih edebilirsiniz. Anlaşmazlıklara karşı dikkat etmelisiniz.

ASLAN

Yapacağınız seçimler sizi olumlu yönde etkileyebilir ve istekleriniz gerçek olabilir bu yüzden hem kariyer hem de diğer konulardaki seçimlerinize dikkat etmelisiniz.

BAŞAK

Aradığınız şifa, dua ve manevi konularda huzuru yakalamanız mümkün. Sakin bir ruh halini benimsemeniz için maneviyatınızı arttırmanız mümkün.

TERAZİ

Aile içerisindeki gerginliklere dikkat etmeli ve stresinizi yönetebilmelisiniz.

Dürüstlüğünüzü, sakinliğinizi korumak için çaba göstermeniz gerekmekte.

AKREP

Kendinizi kollamanız ve mümkün olduğunca politik olmanız gereken bir evrede olabilirsiniz. Çevrenizde dostlarınız ve arkadaşlarınızın artacağı bir evredesiniz.

YAY

Sıkıntılarınız kısa sürede normale dönecektir bu yüzden hayatın tadını çıkartmaya çalışmalısınız. İş konusunda yapacağınız bir anlaşma size çok iyi gelebilir.

OĞLAK

Anlaşmazlıkların üstesinden gelmenin yollarını bulmalı ve etrafınızdakilere uzun sessizliklerin ve kinlerin ileriye giden yol olmadığını bilmelerini sağlamalısınız.

KOVA

Problemlerinizin üstesinden zekanız ile gelebileceğiniz bir gündesiniz. Kriz yönetimi yapmanız gerekmekte ve bunu yapabilecek güçtesiniz.

BALIK

Endişelerinizi bir kenara bırakmalı ve hayatın güzelliklerine adapte olmalısınız.

Hayatın güzelliklerine odaklanmak ve endişeyi heyecanı dönüştürecek yeteneğiniz var.

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