7 Mart 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Karar almak konusunda problem yaşayabilirsiniz ancak yine de sevdiklerinizin fikrini almayı tercih edebilirsiniz. Anlaşmazlıklara karşı dikkat etmelisiniz.

ASLAN Yapacağınız seçimler sizi olumlu yönde etkileyebilir ve istekleriniz gerçek olabilir bu yüzden hem kariyer hem de diğer konulardaki seçimlerinize dikkat etmelisiniz.

BAŞAK Aradığınız şifa, dua ve manevi konularda huzuru yakalamanız mümkün. Sakin bir ruh halini benimsemeniz için maneviyatınızı arttırmanız mümkün.

TERAZİ Aile içerisindeki gerginliklere dikkat etmeli ve stresinizi yönetebilmelisiniz. Dürüstlüğünüzü, sakinliğinizi korumak için çaba göstermeniz gerekmekte.