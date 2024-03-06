6 Mart 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Ödemeler hususunda dengeyi tutturmanız gerekmekte. Yeni iş fikirleri, maddiyat alanındaki yeni girişimler ve kazançlar sizlere oldukça iyi gelecek.

ASLAN Mantıklı hareket edebilmeniz için kendinizi iyice dinlemeli ve sorunlarınızı çözmelisiniz. Şahıslarla olan sorunlarınız çözüldüğünde iş veriminiz de artacak.

BAŞAK Bekarlar için partner adaylarının artması, ilişkisi olanlar için ise ilişkinin iyileşmesi ve kendinizi daha özgüvenli ve çekici hissetmeniz durumu söz konusu.

TERAZİ Aşk konusunda istediklerinizin gerçekleşmesi mümkün. Önümüzdeki günlerde iş ve maddiyatla ilgili problemleriniz yavaşça bitmeye başlayacak.