SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

6 Mart 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

6 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları... 6 Mart 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde enerjinizin yüksek, seçimlerinizin farkındalığında olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu yüzden sosyal etkileşiminiz de yüksek olacak. İşte 6 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 09:59 Güncelleme 06 Mart 2024, 10:00
6 Mart 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda olumlu tepkimeler alabilir ve kendinizi oldukça hoş hissedebilirsiniz. Karşı cinsle kuracağınız etkin iletişim size oldukça iyi gelecek.

BOĞA

İşinizde tedirgin ve güvensiz hissetmeniz mümkün. İş ilişkilerinizi tekrar gözden geçirip rasyonel bir şekilde yapılması gerekeni yapabilmeniz gerekmekte.

İKİZLER

Hayatınızdaki birtakım problemlerden sıyrılacak ve doğru seçimler yapmayı mümkün kılacağınız bir dönemdesiniz. Güzel bağlantılar kurmanız mümkün.

YENGEÇ

Ödemeler hususunda dengeyi tutturmanız gerekmekte.

Yeni iş fikirleri, maddiyat alanındaki yeni girişimler ve kazançlar sizlere oldukça iyi gelecek.

ASLAN

Mantıklı hareket edebilmeniz için kendinizi iyice dinlemeli ve sorunlarınızı çözmelisiniz. Şahıslarla olan sorunlarınız çözüldüğünde iş veriminiz de artacak.

BAŞAK

Bekarlar için partner adaylarının artması, ilişkisi olanlar için ise ilişkinin iyileşmesi ve kendinizi daha özgüvenli ve çekici hissetmeniz durumu söz konusu.

TERAZİ

Aşk konusunda istediklerinizin gerçekleşmesi mümkün. Önümüzdeki günlerde iş ve maddiyatla ilgili problemleriniz yavaşça bitmeye başlayacak.

AKREP

Bugünlerde enerjinizin yüksek, seçimlerinizin farkındalığında olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu yüzden sosyal etkileşiminiz de yüksek olacak.

YAY

Bugünlerde hayatınızı yeniden yapılandırmak için oldukça uygun bir süreçtesiniz.

Karşınıza çıkacak fırsatlar ve güzellikler de sizi güçlendirecek.

OĞLAK

Bugünlerde aşk hayatınızda bir şeyler istediğiniz gibi gitmeyebilir ancak maddi alanda oldukça verimli olacağınız bir dönemdesiniz.

KOVA

Maddi açıdan negatif düşünceler içerisinde olabilirsiniz.

İşinizde alacağınız bir fırsat ya da fikir ile maddi durumunuzu tekrar dengesine kavuşturabilirsiniz.

BALIK

Sakinleşmeyle beraber aşk hayatınızda da tekrar olumlu adımlar atılacaktır.

Geçmişinize bir sünger çekmeniz gerektiğini fark ettiniz ve geleceğe umutla bakabilme fırsatı yakaladınız.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK’nın Süleymaniye sorumlusu, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın koruması Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi
Kentsel dönüşüme takoz oldular:5 ilçe 43 dava! İşte CHP’nin başkan adayları
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun işçi kıyıma rakamlarla tepki gösterdi: Bu adaletsiz, liyakatsiz, iş bilmez anlayış son bulacak
Son dakika: CHP’nin Kandil ayarı tabanı rahatsız etti! DEM’li isimlere verilen belediye meclis üyeliği kontenjanları toplu istifa getirecek! 1 Nisan’da dip dalga geliyor
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Kabine sonrası açıkladı
Ramazan fırsatçılarına ayar verildi! Kıyma ve kuşbaşı fiyatları sabitlendi
CHP lideri Özgür Özel’den Halk TV’de fondaş Şirin Payzın’a canlı canlı azar: Bu doğru bir şey değil
Eyüpsultan’da 5 kişiye çarpan oğlu Timur Cihantimur Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan skandal savunma!
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 81 ile sağanak uyarısı! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Bugün hava nasıl olacak?
Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaşma adımı: TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye indirildi
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var
Bunlar hep ittifak! Ekrem İmamoğlu’ndan PKK destekçisi Rojda’ya övgü! Alkış tuttu
Galatasaray daha avantajlı | TAKVİM’in usta yazarları şampiyonluk yarışını değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İİT’de Filistin vurgusu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı
SON DAKİKA